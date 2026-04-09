我是廣告 請繼續往下閱讀

南投唯一的台灣民眾黨縣議員簡千翔、前縣黨部主委，今天宣布退出民眾黨。簡千翔心情沉重地表示，「理性務實科學」一直是自己的從政信念，但眼見這個政黨的理念日趨模糊、和自己的價值漸行漸遠，黨內運作模式走鐘到讓人覺得看人辦事，他必須做出分道揚鑣的決定。至於是否與柯文哲被重判有關，他僅表示自己不會落井下石。簡千翔擁有英國雪菲爾大學教育博士的高學歷，以愛心幼兒園、長照機構負責人的身分投入政治，先擔任台灣民眾黨南投縣黨部主委，3年半前當選第20屆南投縣議員。他今（9）日表示退黨是個人的決定，每位政治人物都應該是獨立個體，希望不會有連鎖效應。簡千翔宣讀退黨聲明時表示，5年前他加入民眾黨，希望打破兩黨對立僵局、為國家盡一分心力，自己當主委4年、成為南投唯一縣議員，原本滿懷理想熱血，卻見到這個政黨的理念日趨模糊、和自己的價值漸行漸遠。選擇現在離開原因，是黨內運作模式走鐘到讓人覺得看人辦事，今年底的縣議員選舉將以無黨籍參選。簡千翔說，自己在清明連假前，已經向秘書長周榆修報告，強調這不是衝動的決定，中央雖然有慰留，但離開與否是理念的關係、不得不的作法。媒體問及是否與柯文哲一審被重判有關？他表示對柯的案件不多做評論，自己是政治素人，俗稱小白兔、一張白紙，不會在柯最低潮時落井下石，只能說這個黨和他漸行漸遠，最後分道揚鑣，剩下的只有深深祝福。簡千翔和國民黨籍縣長許淑華素有私交，媒體追問是否考慮加入國民黨？他表示政黨是價值的集合、民意的載體，對他而言，理性務實科學還是最重要的事情，目前為止沒有思考加入其他政黨。