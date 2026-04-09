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中東戰火牽動全球金融市場震盪，外匯市場波動度明顯放大，在地緣政治風險升高與主要央行貨幣政策調整交錯影響下，美元指數一度突破100，即便美伊停火2周，一度回落99，目前又重新站上去，主要中東戰事不確定性仍在，外幣資產配置的掌握，成為投資人關注焦點，銀行新一波美元高利定存，最高年利率也還有8.8%。不過，由於各家定存方案的起存條件等不同，建議還是要多比較，也要留意匯率風險。合庫銀行指出，受美伊局勢影響，通膨疑慮尚未緩解，美國聯準會3月19日宣布維持聯邦基準利率不變；同時，為因應國內通膨升溫，澳洲央行亦在3月17日宣布調升基準利率1碼。鑑於市場不確定性風險升溫，股債市場波動加劇，建議有外幣投資需求的民眾，可分散資產配置，鎖定高收益定存，以平衡投資風險。台新銀行也提到，隨著數位金融服務普及，愈來愈多民眾透過網路銀行與行動銀行進行外幣交易與定存配置，不僅流程簡單且操作便利，也能即時掌握匯率與利率變化，建議有外幣需求或規劃資產配置的民眾，可依資金用途與時間規劃，搭配不同幣別與存期靈活布局，逐步累積外幣資產。目前不少銀行也推出美元高利定存方案，《NOWNEWS今日新聞》整理多家銀行高利定存方案，提供有需要的民眾參考。1、至2026年6月30日止，活動期間內首次成功開立並啟用王道銀行存款帳戶的個人新戶，美元1個月定期年利率8.8%，每人限存1筆，起存1000美元，上限1.5萬美元。2、至2026年5月13日下午3時30分止，限新資金，客戶有新增存款美元3個月定期享固定年利率4.6%，每筆300美元至100000美元，每人可承作30筆，到期一次給付。3、2026年4月1日至6月30日，王道銀行個人客戶自他行匯入美元，匯入匯款手續費每筆提供5折優惠，單筆匯入達1萬美元以上，該筆匯入匯款享手續費0元。1、至2026年4月30日止「新美利外幣定存專案」，DBU自然人客戶，並已完成外幣綜合存款帳戶開立者（不含Richart帳戶），以「外幣存款新資金」或「換匯資金」臨櫃承作，門檻1000美元以上，美元6個月年息4%，2、2026年4月1日至6月30日止「匯享利換匯外幣定存專案」，台新銀行個人金融及私人銀行DBU的本國自然人或領有居留證，證載有效期限1年以上的外國自然人，同時持有新台幣及外幣綜存帳戶者（不含Richart帳戶），在網路銀行或行動銀行承做，單筆1000美元以上，14天年息6%、1個月年息4%、3個月年息3.8%。2026年4月7日起至4月30日推出「2026合優利2」美元定存優惠專案，凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，達3000美元起存門檻後，即可承作1個月或3個月期美元定存，最高年利率3.7%，不論個人戶或公司戶皆可參與，並可透過行動網銀 APP、個人網銀、企業網銀、EOI或臨櫃辦理。將來銀行至2026年6月30日止，符合資格存戶可於將來銀行APP開立「新資金美元定存4%」專案定存，以外幣新資金，每人不限筆數，每筆可存金額100美元至2萬美元，每位可承作總金額30萬美元，可享3個月優利美元定存年利率4%。至2026年6月30日止，以滙豐銀行行動銀行或網路銀行，辦理美元指定天期定存的自然人客戶，不限新舊資金，即享美元優利定存6個月年息最高2.6%、3個月2.5%