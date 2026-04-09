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立法院衛環委員會今（9）日針對移工強迫勞動與公平招募召開專案報告，勞動部提出移工直聘制度是重要改善措施。但立委也指出，直聘制度存在程序繁瑣、直聘服務中心數量不足、直聘比率低。勞動部長洪申翰回應，後續將會再加開直聘中心，也承諾在3個月內提出直聘制度程序簡化方案。「直聘制度」，是指雇主無需透過仲介公司，直接向政府成立的直接聘僱聯合服務中心申請引進移工，大幅節省仲介費用。雇主自海外引進可省約2萬6,000元，移工亦可省下約8萬元仲介費，且聘僱流程透明、自主性高。台灣去年在面對美國針對巨大公司強迫勞動裁處，讓台灣公平招募議題浮上檯面，後續更在「台美對等貿易協定」（ART）承諾美國要在3年內落實製造業及漁撈業移工零招募費，因此急需解決國內移工聘請制度，而勞動部認為直聘制度是一大重點。但國民黨立委王育敏指出，面臨行政程序複雜、直聘服務中心稀少及直聘比率低等三大問題，更認為這是「雞生蛋，蛋生雞」的狀況，首先是行政程序複雜，導致民眾申請意願不高，導致政府必須要裁撤直聘服務中心，但當全國僅剩3處地點，民眾又覺得更不方便，導致申請率低。洪申翰也同意，勞動部將會先增加直聘服務中心地點，還會在中南部設置，而勞動部發展署也一直都檢討行政制度簡化，承諾會在3個月內將簡化方向提出來給立法院。他也提到，還有一項很重要作業就是與移工來源國商議，所以今年度預算有編列跨國延攬中心，但是因為預算還沒有通過，所以無法設置。王育敏則斬釘截鐵地說，預算一定會通過，並表示直聘制度是個好方向，衛環委員會一定是支持，但仍希望可以檢討程序。民進黨立委林淑芬則提醒，歐盟禁止強迫勞動產品規章要在2027年12月實施，換言之台灣只剩下不到2年時間改善。而使用移工9成以上是中小企業組，根本無法自行吸收移工仲介費，因此難以杜絕讓仲介向移工收買工費現象。她表示，直聘制度是解決透過移工仲介的解方，但當使用率僅有2.7%，難以撼動移工仲介，頻頻逼問洪申翰，政府直聘目標是多少？但洪申翰未給出明確承諾數字，僅強調會提出改善及借鑑他國作法。