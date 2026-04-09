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國民黨主席鄭麗文日前飛抵中國上海，展開為期6天5夜的「和平之旅」，昨（8）日一早赴南京中山陵謁陵，不僅於祭文、談話間都提到中華民國，過程中她還幾度哽咽，疑似啜泣，引發輿論熱議。對此，前民進黨中執委洪智坤狠酸，中國那些「手撕鬼子、手榴彈炸飛機」的電視情節，都比不上鄭麗文這齣「抗日神劇」。「哭墳變成抗日神劇。」洪智坤表示，中共允許中國國民黨主席，在南京中山陵「哭墳」時，公開講出「中華民國」，從連戰、馬英九、朱立倫、洪秀柱到鄭麗文歷屆皆然，沒什麼特殊性，對中共而言，那就是歷史。倒是鄭麗文致詞時強調：「時至今日，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈出的傷口，至今無法癒合。」「國共矛盾乃至於台海衝突，在鄭麗文口中，變成苦大仇深的抗日情緒，百餘年來，都是『日本鬼子』害的？」洪智坤暗諷，中國那些「手撕鬼子、手榴彈炸飛機」的電視情節，都比不上鄭麗文今天這齣抗日神劇，只是鄭麗文這齣的收視率比較低，沒什麼人討論。而中共要的主旋律，也就是鄭麗文到北京表態反對台獨，以及，已經沒有各表的一中原則。