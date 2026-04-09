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車界公道伯揭密：電車省錢有前提 油電最怕「不常開」

電車適合「居家充電者」： 謝庠澤強調，家裡能裝充電樁的人最適合換電車，不用去外面排隊等半小時，且電車電池每年衰退約 2%，耐用度極高。



油電電池「必須天天用」： 謝庠澤警告，油電車的設計是為了頻繁充放電維持活性，「如果不常開，跑不到十萬公里大電池就可能損壞」。對於低里程、一週開不到兩次的車主來說，油電車可能不是省錢的首選。





▲汽油價格飆至 33.9 元新高，車界公道伯謝庠澤建議，換購電車前應先精算回本公式與里程數。（示意圖／取自Pixabay）

回本公式精算：每公里成本差 2 倍！多久能賺回車價？

動力類型 平均能效 每公里能源成本 每萬公里支出 電動車 (EV) 6-7 km/kWh 約 1.0 元 $10,000 油電車 (HEV) 17-18 km/L 約 2.0 元 $20,000 純汽油車 (ICE) 11-12 km/L 約 3.1 元 $31,000

車市搶客大戰！Volvo 降價 33 萬、特斯拉加碼換購補助

▲油價飆升引爆換車討論潮，特斯拉（圖）與 Volvo 展開搶客大戰，紛紛祭出降價與補貼方案。（圖／特斯拉提供）

【專家真心話】電車、油電挑選自保指南

國內汽油價格飆漲，95無鉛已達每公升 33.9 元 （4/6-4/12），引發換購電動車（EV）或油電車（HEV）熱潮，加上 Volvo 祭出最高大降 33 萬、Tesla 推 3 萬補貼搶客，更讓不少車主心動。對此，《NOWNEWS》電訪汽車專家，現在雖是換車好時機，達人也提醒「回本公式」才是關鍵，車主必須精算這兩大指標。有「車界公道伯」之稱的棋勝汽車採購副總謝庠澤接受《NOWNEWS》電話採訪時分析，電動車的能源成本僅約汽油車的 1/3，對里程數極高的族群非常有吸引力。然而，謝庠澤也給出了兩個實務上的自保建議：根據市場現況，《NOWNEWS》整理出不同動力類型的行駛成本對比。以主流中型休旅車為基準，計算出的「回本公式」如下：雖然每公里成本差很大，但回本路徑卻不簡單。參考 Dcard 網友試算，若以油電版與汽油房車約 7 萬元的價差來看，年里程僅 1.5 萬公里的車主，單靠油錢差額需要才能打平價差。謝庠澤總結，年里程超過或有頻繁長途需求者，換車效益才最顯著。鎖定這波油轉電需求，各大車廠也紛紛降價出擊。針對 2026 年式 EX40、EC40 車系啟動「三階段讓利」，雙馬達，最新售價 189 萬起；單馬達車款也累積省下 22 萬，力道驚人。電動車冠軍則推出黑化版 Model Y，並加碼「油車換購補貼 3 萬元」及 0 頭款方案。謝庠澤分析，這類大降價與補貼方案，縮短了油電/電車與燃油車的原始價差，讓「回本公式」縮短至 5 年以內，確實增加了換車誘因。針對換車族最關心的問題，汽車專家提供以下實務建議：專家表示，若全仰賴外站快充，每度電約 6.5 元，加上等待時間，省錢效益會打折扣。若居家無法充電，建議優先考慮不需充電的「油電車」。專家點出，2030 年前電動車免徵牌照稅與燃料費，這對長期持有是大利多。雖然 Tesla 保險較貴，但國產電車保養費極低，4 萬公里約僅需 1 萬元。是的。謝庠澤強調，油電大電池需要頻繁運作維持活性。若里程數少，買傳統汽油車反而更保值、也更經濟實惠。