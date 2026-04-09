國內汽油價格飆漲，95無鉛已達每公升 33.9 元 （4/6-4/12），引發換購電動車（EV）或油電車（HEV）熱潮，加上 Volvo 祭出最高大降 33 萬、Tesla 推 3 萬補貼搶客，更讓不少車主心動。對此，《NOWNEWS》電訪汽車專家，現在雖是換車好時機，達人也提醒「回本公式」才是關鍵，車主必須精算電池特性與充電環境這兩大指標。
雖然每公里成本差很大，但回本路徑卻不簡單。參考 Dcard 網友試算，若以油電版與汽油房車約 7 萬元的價差來看，年里程僅 1.5 萬公里的車主，單靠油錢差額需要 快 9 年 才能打平價差。謝庠澤總結，年里程超過 2 萬公里或有頻繁長途需求者，換車效益才最顯著。
電動車冠軍 Tesla（特斯拉） 則推出黑化版 Model Y，並加碼「油車換購補貼 3 萬元」及 0 頭款方案。謝庠澤分析，這類大降價與補貼方案，縮短了油電/電車與燃油車的原始價差，讓「回本公式」縮短至 5 年以內，確實增加了換車誘因。
Q1：沒充電樁買電車划算嗎？
專家表示，若全仰賴外站快充，每度電約 6.5 元，加上等待時間，省錢效益會打折扣。若居家無法充電，建議優先考慮不需充電的「油電車」。
Q2：聽說電動車保險與稅金有優勢？
專家點出，2030 年前電動車免徵牌照稅與燃料費，這對長期持有是大利多。雖然 Tesla 保險較貴，但國產電車保養費極低，4 萬公里約僅需 1 萬元。
Q3：油電車如果不常開真的會壞？
是的。謝庠澤強調，油電大電池需要頻繁運作維持活性。若里程數少，買傳統汽油車反而更保值、也更經濟實惠。
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車界公道伯揭密：電車省錢有前提 油電最怕「不常開」有「車界公道伯」之稱的棋勝汽車採購副總謝庠澤接受《NOWNEWS》電話採訪時分析，電動車的能源成本僅約汽油車的 1/3，對里程數極高的族群非常有吸引力。然而，謝庠澤也給出了兩個實務上的自保建議：
- 電車適合「居家充電者」： 謝庠澤強調，家裡能裝充電樁的人最適合換電車，不用去外面排隊等半小時，且電車電池每年衰退約 2%，耐用度極高。
- 油電電池「必須天天用」： 謝庠澤警告，油電車的設計是為了頻繁充放電維持活性，「如果不常開，跑不到十萬公里大電池就可能損壞」。對於低里程、一週開不到兩次的車主來說，油電車可能不是省錢的首選。
回本公式精算：每公里成本差 2 倍！多久能賺回車價？根據市場現況，《NOWNEWS》整理出不同動力類型的行駛成本對比。以主流中型休旅車為基準，計算出的「回本公式」如下：
|動力類型
|平均能效
|每公里能源成本
|每萬公里支出
|電動車 (EV)
|6-7 km/kWh
|約 1.0 元
|$10,000
|油電車 (HEV)
|17-18 km/L
|約 2.0 元
|$20,000
|純汽油車 (ICE)
|11-12 km/L
|約 3.1 元
|$31,000
車市搶客大戰！Volvo 降價 33 萬、特斯拉加碼換購補助鎖定這波油轉電需求，各大車廠也紛紛降價出擊。Volvo 針對 2026 年式 EX40、EC40 車系啟動「三階段讓利」，雙馬達 EX40 Ultra 狂降 33 萬，最新售價 189 萬起；單馬達車款也累積省下 22 萬，力道驚人。
電動車冠軍 Tesla（特斯拉） 則推出黑化版 Model Y，並加碼「油車換購補貼 3 萬元」及 0 頭款方案。謝庠澤分析，這類大降價與補貼方案，縮短了油電/電車與燃油車的原始價差，讓「回本公式」縮短至 5 年以內，確實增加了換車誘因。
【專家真心話】電車、油電挑選自保指南針對換車族最關心的問題，汽車專家提供以下實務建議：
Q1：沒充電樁買電車划算嗎？
專家表示，若全仰賴外站快充，每度電約 6.5 元，加上等待時間，省錢效益會打折扣。若居家無法充電，建議優先考慮不需充電的「油電車」。
Q2：聽說電動車保險與稅金有優勢？
專家點出，2030 年前電動車免徵牌照稅與燃料費，這對長期持有是大利多。雖然 Tesla 保險較貴，但國產電車保養費極低，4 萬公里約僅需 1 萬元。
Q3：油電車如果不常開真的會壞？
是的。謝庠澤強調，油電大電池需要頻繁運作維持活性。若里程數少，買傳統汽油車反而更保值、也更經濟實惠。