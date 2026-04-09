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民眾黨中配立委李貞秀資格爭議未解，今（9）天他出席內政、司法法制委員會聯席審查檢察總長徐錫祥案，輪席主席莊瑞雄基於朝野協商共識，仍讓她上台發言，但也尊重行政院結論，行政官員不必詢答，讓李貞秀再度上演「空氣質詢」，李貞秀數度嘆氣，質疑「司法檢調不是獨立辦案嗎？立委面對空的質詢台，你不想被檢視？眼裡還有中華民國憲法嗎？大家領的薪水都是中華民國納稅人的薪水，不是民進黨或賴團隊給你的」立法院司法法制和內政委員會今聯席審查最高檢察署檢察總長徐錫祥提名案，民眾黨籍的中配立委李貞秀也到場質詢，不過綠營隨即派兵坐鎮，包括後續要質詢的立委范雲、李柏毅、沈發惠相繼拿著「禁止雙重國籍，立法院應解職未解職」的手板坐在台下。李貞秀上台時，輪席主席莊瑞雄說，基於整個朝野協商韓國瑜的結論，尊重李貞秀女士上台發言，不過當李貞秀要求徐錫祥上台時，莊瑞雄補充，尊重行政院的結論，行政官員可以不必詢答，請李貞秀諒解把握發言時間。李貞秀隨後有些難堪的表示，請國人大家一起看看從大院質詢到今天，賴政府團隊對陸配立委的公然羞辱。隨後她詢問，立法院通過中選會人事同意權，行政院應依照程序發佈程序，現在遲遲不肯發佈，行政院這樣的構不構成瀆職罪？不過徐錫祥則坐在台下，並未上台，引得李貞秀質疑「所以今天不會有人回答？司法檢調不是獨立辦案嗎？從昨天的中選會到今天的檢察總長，全變成民進黨的嗎？」李貞秀隨後試圖繼續質詢，但因為徐錫祥遲遲沒有上台，讓她頻頻嘆氣，直言「被提名人都不回答都對了？請記得要尊重民意，台灣民眾黨的不分區立委，有369萬民意基礎，立法院不是行政院的立法局」，更直言現在看到很可笑的人事審查，「立法委員面對一個空的質詢台，沒有任何回應，你不想被檢視，還是不需要通過民意審查就內定好，已經是檢察總長了嗎？你今天配合行政體系打壓，中華民國憲法，所有政務官包括賴清德跟本席，都是對中華民國憲法宣誓就任，你們眼裡有中華民國憲法嗎？大家領的薪水都是中華民國納稅人的薪水，不是民進黨或賴團隊給你的」李貞秀強調，陸配的民意代表台灣民眾黨不是先例，國民黨也有過，南投縣議員也是陸配，但他上任到卸任沒有適法性問題，今天賴政府帶著整個行政團隊刻意羞辱陸配立委，原來本身合法的民意代表也扣除薪水。