我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志傑是台籃20年前瘋狂最重要印記，如今即將退休，台灣職籃再失指標性球星。（圖／翻攝自台啤《態度》紀錄片）

▲台籃傳奇「野獸」林志傑宣布將於2026年小巨蛋舉行引退賽，從桀驁不馴到成為精神支柱，他用超過20年的職業生涯詮釋了台灣籃球的靈魂角色。（圖／富邦勇士提供）

過去一周，許多人都在聊「野獸」林志傑，這一季打完44歲林志傑就要退休，高掛球鞋，4月11、12兩天在台北小巨蛋林志傑引退賽，一票難求。1982年生，林志傑6月就要年滿44，打到44歲已過生涯顛峰很多很多年，但志傑在富邦勇士陣容輪換中仍有一席之地，絕無僅有。富邦近兩年營管戰力也退化退步成樂透重建球隊也是事實，但這一切都不能抺滅志傑自我要求和敬業態度。富邦曾經是PLG聯盟指標球隊和台灣職籃最具代表性看板，但富邦這幾年從上到下決策、用人和球隊文化不但效率不再，甚至一夕崩壞，過去幾年耗盡球員天賦和各種資源，看著樓起，不到四年樓倒，除了不勝唏噓，更是台灣職籃產業文化「珍惜當下放眼未來」最需要警惕的「危機」。野獸有太多傳奇，林志傑創造很多世代。「野獸」之名，源自他在SBL超籃草創第一年就用一記單臂飛扣，直接扣彎籃架，向野獸暴力球風致敬。野獸當年扣彎籃架Youtube畫面隨時都能找出來回味再三，那是SBL草創前五年締造聯盟顛峰盛世和台籃20年前瘋狂最重要印記。「人皆野獸，我獨志傑」，2003-2008年這五年SBL超籃盛世，志傑就是票房保證和總冠軍賽市場靈藥，當年台啤總教練閻家驊在總冠軍賽期間都得躲起來，因為索票、要票、託買票的人情太多，只能「神隱」。曾幾何時，SBL超籃現在就像業餘聯賽，不要說賣票搶票創造聲量，連比賽youtube轉播都要運動部砸錢建立基礎，台灣職籃產業一季比一季蕭條，SBL超籃一年又一年邊緣化，走不出現況，職籃聯盟、中華籃協、運動部、所有職業半職業球團企業都束手無策，看了難過。林志傑一退，台灣職籃產業和魅力文化可能再缺一大角，影響深遠。去年夏天林書豪引退，台灣職籃已失半壁江山，今年夏天林志傑再退，台灣職籃再失天地，超級球星光環和產業聲量文化難以填補平復。大多數人都在等著見證傳奇退休，一起留下最後記憶和印記，把野獸歷史和生涯紀錄一併打包。林志傑2009年旅外，赴大陸職籃CBA打球，為台灣籃球精英球星創造新舞台和薪水高度，前無古人。2020年夏天林志傑返台加入富邦，開創PLG職籃前三年盛世，帶領富邦締造三連霸王朝，林志傑生涯最後光環成為台灣職籃起手式最重要基石，野獸市場魅力和影響力延續20年，成為台籃歷史奇蹟。2026年夏天野獸引退，林志傑世代正式畫下句點，台灣職籃產業接下來只會更辛苦，台灣籃球未來也會更難走，下一個林志傑在那裡？看著台灣籃球40年起落，見證台灣職籃超過三個世代各種盛極而衰靠天吃飯，為林書豪成就歡呼，被林志傑傳奇感動，球迷是幸福的，但籃球迷也最辛苦最無奈。我們都管不了也無法管，台灣職籃和台灣籃球一直都是「老闆聯盟」，我們只能送上最深祝福和感謝。野獸退休快樂，林志傑快樂退休。