炸雞控快筆記！肯德基表示，KFC全新服務「為你去骨」免費送炸雞，官方小編在肯德基FB粉絲專頁公告，4月12日免費送新品「爆脆無骨雞腿霸2入」兌換券，關鍵領法只需民眾「帶著任一形式之有骨雞腿」，全台18間門市、每店限量100份，總共1800份開搶資訊一次整理。繼光香香雞表示，4月15日「美加狂歡季」開賣BBQ、起士炸雞、墨西哥玉米排與吉拿棒甜點。
肯德基：免費送「爆脆無骨雞腿霸」新品1800份！門市領法一次看
肯德基出新招，預告「肯德基爺爺為你去骨」KFC全新服務，舉辦「免費送炸雞」活動，總共將送出1800份兌換券，號召民眾爽領。
時間：4月12日（日）11:00-12:00
領法：只要帶著任一形式之有骨雞腿前往全台18間指定門市，即可免費兌換全新無骨新品「爆脆無骨雞腿霸2入」。
規則：現場將依序發送兌換券；每人限領取乙張，每張可兌換「爆脆無骨雞腿霸2入」兌換券乙份（市價124元）；餐點兌換完畢後由門市服務人員回收兌換券；餐廳不回收消費者攜帶之任一形式有骨雞腿。
門市：全台指定門市18間（每店只有100份）
「台北」南京東二、雙連、承德、內湖
「新北」板橋新埔、新莊中港、三重重新二、永和中正
「桃園」中壢環中東、桃園大興西
「新竹」新竹新豐、新竹中正
「台中」台中文心、台中公益
「台南」台南東門、台南中華
「高雄」高雄站前、鳳山五甲一
繼光香香雞：4/15「美加狂歡季」新品開吃！
繼光香香雞表示，4月15日「美加狂歡季」開吃，主打濃郁碳烤「BBQ風味」炸雞腿丁、醇厚鹹香「起士風味」炸雞雞丁、異國「墨西哥風味」炸玉米排、流心內餡「迷你吉拿棒」甜點。
繼光香香雞新品上市兩大優惠，雙拼「經典組合」199元，可任選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排；多人「分享餐」399元可一次吃到BBQ腿丁、起司腿丁、墨西哥風味玉米肋排與迷你吉拿棒（原味／紫薯）各兩份。
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肯德基出新招，預告「肯德基爺爺為你去骨」KFC全新服務，舉辦「免費送炸雞」活動，總共將送出1800份兌換券，號召民眾爽領。
時間：4月12日（日）11:00-12:00
領法：只要帶著任一形式之有骨雞腿前往全台18間指定門市，即可免費兌換全新無骨新品「爆脆無骨雞腿霸2入」。
規則：現場將依序發送兌換券；每人限領取乙張，每張可兌換「爆脆無骨雞腿霸2入」兌換券乙份（市價124元）；餐點兌換完畢後由門市服務人員回收兌換券；餐廳不回收消費者攜帶之任一形式有骨雞腿。
門市：全台指定門市18間（每店只有100份）
「台北」南京東二、雙連、承德、內湖
「新北」板橋新埔、新莊中港、三重重新二、永和中正
「桃園」中壢環中東、桃園大興西
「新竹」新竹新豐、新竹中正
「台中」台中文心、台中公益
「台南」台南東門、台南中華
「高雄」高雄站前、鳳山五甲一
繼光香香雞表示，4月15日「美加狂歡季」開吃，主打濃郁碳烤「BBQ風味」炸雞腿丁、醇厚鹹香「起士風味」炸雞雞丁、異國「墨西哥風味」炸玉米排、流心內餡「迷你吉拿棒」甜點。
繼光香香雞新品上市兩大優惠，雙拼「經典組合」199元，可任選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排；多人「分享餐」399元可一次吃到BBQ腿丁、起司腿丁、墨西哥風味玉米肋排與迷你吉拿棒（原味／紫薯）各兩份。