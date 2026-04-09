炸雞控快筆記！肯德基表示，KFC全新服務「為你去骨」免費送炸雞，官方小編在肯德基FB粉絲專頁公告，4月12日免費送新品「爆脆無骨雞腿霸2入」兌換券，關鍵領法只需民眾「帶著任一形式之有骨雞腿」，全台18間門市、每店限量100份，總共1800份開搶資訊一次整理。繼光香香雞表示，4月15日「美加狂歡季」開賣BBQ、起士炸雞、墨西哥玉米排與吉拿棒甜點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基：免費送「爆脆無骨雞腿霸」新品1800份！門市領法一次看

肯德基出新招，預告「肯德基爺爺為你去骨」KFC全新服務，舉辦「免費送炸雞」活動，總共將送出1800份兌換券，號召民眾爽領。

時間：4月12日（日）11:00-12:00

領法：只要帶著任一形式之有骨雞腿前往全台18間指定門市，即可免費兌換全新無骨新品「爆脆無骨雞腿霸2入」。

規則：現場將依序發送兌換券；每人限領取乙張，每張可兌換「爆脆無骨雞腿霸2入」兌換券乙份（市價124元）；餐點兌換完畢後由門市服務人員回收兌換券；餐廳不回收消費者攜帶之任一形式有骨雞腿。

門市：全台指定門市18間（每店只有100份）

「台北」南京東二、雙連、承德、內湖

「新北」板橋新埔、新莊中港、三重重新二、永和中正

「桃園」中壢環中東、桃園大興西

「新竹」新竹新豐、新竹中正

「台中」台中文心、台中公益

「台南」台南東門、台南中華

「高雄」高雄站前、鳳山五甲一

繼光香香雞：4/15「美加狂歡季」新品開吃！

繼光香香雞表示，4月15日「美加狂歡季」開吃，主打濃郁碳烤「BBQ風味」炸雞腿丁、醇厚鹹香「起士風味」炸雞雞丁、異國「墨西哥風味」炸玉米排、流心內餡「迷你吉拿棒」甜點。

繼光香香雞新品上市兩大優惠，雙拼「經典組合」199元，可任選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排；多人「分享餐」399元可一次吃到BBQ腿丁、起司腿丁、墨西哥風味玉米肋排與迷你吉拿棒（原味／紫薯）各兩份。

▲繼光香香雞「美加狂歡季」新品，4月15日至5月14日期間限定。（圖／繼光香香雞提供）
▲繼光香香雞「美加狂歡季」新品，4月15日至5月14日期間限定。（圖／繼光香香雞提供）

相關新聞

炸雞最便宜26元！三商炸雞買6送6　肯德基、拿坡里、頂呱呱一覽

火焰瑪利歐來了！麥當勞公仔第二波今4/8開賣　網路炒價飆近千元

星巴克買一送一有星冰樂！今特大那堤77元　4/10漢神洲際開幕優惠

福勝亭生日慶！開運豬排定食179元明起連吃11天　3款菜單優惠一覽

蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...