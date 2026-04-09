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台灣民眾黨創黨主席柯文哲遭重判後，南投縣議員簡千翔今（9）日宣布退黨，外界擔心恐釀退黨潮。民眾黨中央委員江和樹表示，簡千翔是人才，黨對他的離開雖不捨但祝福。他以自身為例，強調民眾黨給年輕人可以發揮的舞台，越是困難的時候，越能看出一個人是否願意承擔，並意有所指地說「海浪靜的時候，就能看見底下的魚，什麼是好什麼是壞」。柯文哲3月26日因京華城等案遭重判17年，外界預估民眾黨將掀起一股退黨潮，今（9）日前南投縣黨部主委簡千翔開出第一槍，宣布即起退出民眾黨，年底將以無黨籍身分尋求連任。民眾黨中央委員江和樹看完直播後立即做出回應，強調民眾黨無法留住簡千翔這位人才，真的可惜，也對他祝福。接著他話鋒一轉，指簡千翔在民眾黨最關鍵、最遍體鱗傷的時候選擇離開，黨中央雖然受到很大傷害，還是要好好檢討，為什麼候選人抗壓性那麼不足？讓人以為民眾黨永遠是北部政黨？他強調民眾黨成立初衷，是給想改變政治文化的年輕人好的舞台。他並舉自己為例，不管在民進黨、國民黨完全沒有空間，卻能在民眾黨獲得發揮。江和樹說「就祝福吧！」有人離開也會有人進來，海浪總有靜的時候，就能看見底下的魚，什麼是好什麼是壞。他同時在臉書發文，指政治從來不只是個人的去留，更是對支持者的承諾。台灣民眾黨走到今天，從來不是因為順風順水，而是因為有人願意留下來，在不被看見的地方默默把事情做好。留下來，不只是立場，更是一種對人民的承擔。