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▲周杰倫（右）和平大苑豪宅擁有近360度的環景露臺，因此他經常在此處招待朋友。（圖／周杰倫IG@jaychou）

▲周杰倫豪宅內裝溫馨精緻，他也各送給媽媽、昆凌2處房產。（圖／周杰倫IG@jaychou）

亞洲天王周杰倫今年正式回歸推出第16張專輯《太陽之子》，實體專輯將在明（10）日上市，其中同名主打歌〈太陽之子〉砸近1億元拍MV，特效媲美好萊塢動作片，讓人看到周董的用心良苦。不過這1億元對周杰倫來說其實只是零頭，他在台北坐擁10戶豪宅，總市值就高達21億元，足見他的財力有多驚人。周杰倫上月24日特地在台北松仁威秀舉行〈太陽之子〉MV首映記者會，帶大家一起來看他砸近1億元拍的MV有多厲害，正式宣告回歸樂壇。而當日記者會結束後，據《壹蘋新聞網》報導，周杰倫馬不停蹄去「巡田水」，他坐著保母車來到名下潮牌店「PHANTACI」巡視，過了約90分鐘才離開。隨後周杰倫搭車回到台北住處「One Park Taipei元利信義聯勤」豪宅，這才正式下班。該棟豪宅坐落於大安森林公園第一排，是超級黃金地段，每坪要價260至279萬元，總價在3至8億元左右，周杰倫2021年就買下其中一戶，和二姐江蕙、元利建設董事長林敏雄成為鄰居。而周杰倫在台北買下的房產還包含元大欽品、元大一品苑2戶、仁愛尚華、元利和平大苑、內湖豪宅、文華苑、冠德景上靜以及西門町的店面，再加上前面提到的元利信義聯勤，這10處房產總市價就高達21億元。其中仁愛尚華、元大欽品在周媽媽葉惠美名下，元利信義聯勤、內湖豪宅則是登記給昆凌，可以看出周杰倫有多愛家。而天王嫂昆凌也相當大方，據說將內湖豪宅無償借給王子（邱勝翊）、毛弟（邱宇辰）兄弟二人居住，他們只要自己負擔管理費、水電費就好，可見昆凌和周董一樣義氣十足，也不會計較小錢。