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洛杉磯道奇隊今（9）日沉痛宣布，球隊1970年代的指標性人物、隊史最偉大二壘手之一的羅培茲（Davey Lopes）不幸逝世，享壽80歲。羅培茲在球員與教練生涯中，共計在大聯盟奉獻了45年的歲月，曾為道奇與費城人分別奪下世界大賽冠軍戒指，也在道奇留下至今無人能破的史詩紀錄。身高僅175公分的羅培茲在打擊區與壘間都展現出驚人的破壞力。他在1978年至1981年間連續四屆入選明星賽，並在1978年包辦金手套獎。他與史維（Bill Russell）、嘉維（Steve Garvey）及塞伊（Ron Cey）組成的「道奇黃金內野」，是70年代大聯盟最長壽且最穩定的內野組合。羅培茲曾以道奇二壘手身分擊出99支全壘打，寫下隊史二壘手全壘打紀錄，更是兩度榮膺國家聯盟盜壘王，至今仍被視為隊史最強的盜壘者之一。羅培茲在道奇隊史留下了多項難以撼動的紀錄。首先是隊史第1的二壘手出賽數、盜壘成功率，以及隊史第2的第1棒出賽數、隊史盜壘總數。羅培茲在1987年於休士頓太空人結束球員生涯後，隨即轉任教職，開啟了長達30年的教練之路。他曾於2000年至2002年間執掌密爾瓦基釀酒人兵符，更在2007至2010年擔任費城人跑壘與一壘教練期間，將費城人打造成聯盟頂尖的快腿部隊，並於2008年助隊奪下世界大賽冠軍。道奇隊今日在官方聲明中悼念這位傳奇，稱他是70、80年代紀錄開創團隊的一員，也是大聯盟史上最出色的盜壘者之一，並向他的家人與朋友致上最深切的哀悼。羅培茲生涯晚年重返洛杉磯（2011-2015）指導後進，將他豐富的跑壘智慧傳授給新一代球星，最後在2017年於華盛頓國民隊結束長達45年的職棒生涯。他在1981年世界大賽協助道奇隊在0：2劣勢下大逆轉擊敗紐約洋基奪冠的英姿，將永遠留在老球迷心中。