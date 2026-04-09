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澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）代表團今（9）來高雄訪問，由高雄市議員林智鴻牽線並陪同，這也是林智鴻繼去年7月成功邀約澳洲維多利亞州與南澳州議員團來高雄訪問後，再度以城市外交拉近台澳關係。市長陳其邁除表達熱烈歡迎外，也感謝澳洲政府對台灣的支持；並肯定林智鴻對再生能源和氫能的深入研究感謝林智鴻促成此次交流機會。澳洲塔斯馬尼亞州代表團由塔州財政廳長阿貝慈（The Hon. Eric Abetz MP）率領，和澳洲國際事務協會維州分會理事卡柏（Mr. Nicholas Coppel），共同與高雄市長陳其邁針對雙邊能源、產業、港灣經濟與智慧城市等議題展開深度對話。陳其邁除表達熱烈歡迎外也以3月澳洲德國國防會議聯合聲明「強調台海和平穩定重要性」為例，感謝澳洲政府對台灣的支持，並稱道阿貝慈在澳洲是大家非常敬重的政治家，盼未來能一同為台澳雙方經貿與各項交流一起努力。林智鴻指出，他在去年總質詢曾強調「民主島鏈1億人生活圈、產業圈」概念，而此次阿貝慈這位澳洲資深友台人士來訪，更是具體落實了「民主供應鏈」夥伴精神，兩座城市雖分屬南北半球不同國家，但對於民主和科技趨勢有著共同的熱情，盼能以此一舉點燃雙邊合作無限可能。阿貝慈表示，高雄在科技創新與城市再生的成就令人印象深刻，塔州與高雄在能源政策、港口產業及民主價值上有諸多共鳴，期待在今日交流的基礎上，推動更多實質性的合作，他指出，高雄市與澳洲布里斯本市締結姊妹市已逾 29 年，此次塔州訪團到訪，將是雙邊合作另一個重要里程碑。此次代表團行程除了與市府首長深度會談，林智鴻也安排在地科技龍頭「智崴集團（iRide Group）」，讓與會者親身體驗高雄從工業城市轉型為創新科技重鎮的蛻變，隨後也一同前往高雄港旅運中心，深入了解高雄港作為全球前20大貨櫃港的綠色轉型進程，讓一行人深刻體會高雄得來不易的轉變，以及走入世界的決心。