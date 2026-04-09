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繼好市多日前針對垃圾袋、保鮮袋與保鮮膜等品項祭出限購措施後，家樂福昨（8）日宣布，針對「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組。經濟部長龔明鑫今（9）日在立法院經濟委員會質詢時說明，經過經濟部商業署了解，家樂福供貨量穩定，但是因為擔心「民眾會搶購」，並非出現斷貨。家樂福表示，因應國際情勢影響相關商品長期供應穩定，針對部分塑膠類民生用品採取階段性限購措施，其中耐熱袋與垃圾袋列入管制品項，實施每人限購1組；不過，台北市與新北市專用垃圾袋、雙北環保兩用袋及家樂福垃圾袋則不在此限購範圍內，實際販售情形依各門市公告為準。民進黨立委邱議瑩表示，政府一方面跟大家說供應無虞，家樂福又說要限購。商業署長蘇文玲說明，經過向家樂福了解，對方是說最近購買狀況比較踴躍，但是目前存貨是足夠。邱議瑩仍希望政府趁著這波可以廣大宣傳，應該提倡減塑政策，推廣多使用環保袋，不用囤積塑膠袋。及國民黨立委呂玉玲也提出相關質詢，如果沒有缺貨為什麼要限購。龔明鑫再說，家樂福表示庫存是夠，但是很擔心民眾會來搶購，「還是要給需要的人使用。」