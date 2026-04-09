我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配立委李貞秀不僅國籍問題未解，如今發言屢爆爭議，就連黨內也紛紛傳出拔不分區立委聲浪，對此創黨主席柯文哲今（9）日被問及中評會進度與李貞秀表現，柯文哲表示，新住民與其家屬在台灣人口超過百萬，所以這些人在立法院有一個代言人，這個邏輯是對的，至於其表現「大家看也知道啦！」另感嘆台灣政治環境太惡劣，如果不是三頭六臂還有超強的EQ、IQ，「實在是沒有辦法應付啦」。被問及李貞秀的表現，柯文哲表示，這件事已經鬧太久了，重申2024年民眾黨在提名不分區立委的時候，給這些新住民保留一席的席位，當時的想法很簡單，民眾黨是多元開放政治價值，如果加上新住民的家屬人口超過百萬，所以讓這族群在立法院有一個代言人，這個邏輯是對的，還是希望台灣是一個共融的社會。至於李貞秀的表現，柯文哲說，在立法院的表現，那還是要看個人的表現，還是要接受社會的檢驗。更稱台灣的政治環境太惡劣了，民眾黨立委中大學教授一大堆，都是博士學位、大學教授。其實有一個就是好像升斗小民，有一個普通的小老百姓，認為也沒有什麼不對的。柯文哲說，只是大家低估了一件事情，就是政治環境太惡劣，如果不是三頭六臂還有超強的EQ、IQ，「實在是沒有辦法應付啦」。而去留的問題，「大家不要逼她，給她一點時間去準備」。媒體追問所以認為李貞秀表現如何？柯文哲說，做得好不好，其實大家看也知道，但自己是覺得，凡事就是人情、世故與義理。