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鄧愷威今（9）日連續2場登板，面對洛磯中繼1.1局無失分、飆出1次三振，成為太空人本場唯一未丟分投手。鄧愷威今年成績大躍進，不少球迷好奇他哪裡不一樣了？實際上，鄧愷威今年大幅修正控球狂野的毛病，開季至今面對29位打者僅投出1次保送，保送率3.44%，是聯盟PR90以上的「控球大師」，且球速相比去年也有明顯進步，各球種都提升將近2英里，尤其速球均速達95.4英里（約154公里），成為本季成績進化2大關鍵。鄧愷威去年29.2局就投出17次保送，保送率高達12.2%，在聯盟排名末段班，就算被打擊率不算太高，但容易堆壘包、然後被一棒擊沉大量失分，是去年他先發時的寫照，造成帳面防禦率6.37的糟糕成績。但本季至今，鄧愷威7.2局中合計面對29位打者，僅投出1次保送，保送率低到僅有3.44%，為聯盟最頂尖水準，使用率38.7%的主力球種橫掃球，不執著控制在邊角，反而往好球帶丟，讓球威自然跑到左右打者7、9號位置收到成效，該球種被打擊率僅.091，成為聯盟最可怕的武器球，也讓他在Breaking Run Value（變化球得分貢獻值）這項數據上，開季至今已經拿到+2的高分。此外，鄧愷威今年轉往牛棚發展，球威再度提升，各球種幾乎都有將近2英里的成長，速球均速來到生涯新高的95.4英里（約154公里），相比去年93.2英里有明顯進步，橫掃球也來到85.9英里。除此之外，鄧愷威的球路搭配、以及他接近側投的24度出手角度，對右打者而言不好應付，但去年被右打打擊率2成45，與對左打2成67相差不大，然本季至今他化身「右打殺手」，他對右打被打擊率低到僅有.050，本場面對洛磯，於滿壘上場成功取得三振的多伊爾（Brenton Doyle）也是右打。儘管鄧愷威今年成績大躍進，但仍有一大隱憂，在於今年7.2局已經挨兩轟，Hard-Hit%（被強勁擊球率）超過50%，與去年的31.6%相比有段差距，代表打者只要能掌握到他的球路，就有超過50%機率，能打出初速超過95英里的擊球，且滾地球率下降至22.2%，同樣下降至生涯新低。綜觀而言，從今年呈現出的數據顯示，鄧愷威更能將橫掃球控制在好球帶與打者硬拚，加上球威提升，2原因造就成績大躍進，但從過往滾地球型投手、轉型成飛球投手的過程中，鄧愷威仍有許多值得改善之處，如今在太空人先發輪值傷病情況下，鄧愷威若回歸先發，能否維持後援時的球威、控制力也值得再觀察。