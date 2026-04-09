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國民黨主席鄭麗文昨（8）日一早赴南京中山陵謁陵，不僅於祭文、談話間都提到中華民國，過程中還幾度哽咽，她強調：「時至今日，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈出的傷口，至今無法癒合。」對此，作家趙曉慧突破盲腸指稱，如果「中華民國」只能存在於中山陵裡，那不就等於承認中華民國已經「作古」了嗎？趙曉慧表示，鄭麗文此次使用古典的祭文體，其實也反映了她的一種策略，她透過這種文字，與孫中山建立跨時空的聯結，藉此強調她才是「孫中山正宗傳人」。對北京而言，這種充滿「中華傳統文化」色彩的文字是非常討喜的，能營造出「兩岸同根同源」的想像。國民黨主席是不是只敢在南京中山陵公開講「中華民國」，出了中山陵就不敢？「為什麼只敢在南京講？因為那是孫中山的安息之地。」趙曉慧指出，北京將孫中山定性為「革命先行者」，承認他建立過中華民國，但已1949年結束。 在祭祀開國元勳的場合，宣讀正式祭文或提及「中華民國紀年」是被視為「尊重歷史」的範圍。對國民黨主席而言，這是在對台灣社會交代：「你看，我有講中華民國喔！」對北京來說，在陵墓講，那是講「歷史」；在中南海或人民大會堂講，那是講「現狀」。一旦踏入北京，特別是與習近平對坐時，「中華民國」就消失了。趙曉慧強調，北京的底線是「一中原則」，在他們的場子，絕不允許出現「兩個中國」或「一中一台」的空間。鄭麗文因為黨內根基弱，她比任何人都更害怕觸怒北京導致會面破局，因此，她在北京的發言會極度自我審查，通常只提「九二共識」、「兩岸一家親」或「反對台獨」。過去朱立倫或馬英九還會試圖用「求同存異」來帶過，但現在北京要求的「一致性」更高，鄭麗文若想坐穩大位，她更不敢在北京「突襲」講出中華民國。如果「中華民國」只能存在於中山陵裡，那不就等於承認中華民國已經「作古」了嗎？