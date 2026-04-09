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在景氣回溫與AI光通訊題材加持下，面板雙虎如虎添翼，友達、群創雙雙走高，其中友達更是緊鎖漲停價18.75元，成交量放大到超過65萬張，並且有超過50萬張排隊購買。近期「2026 Touch Taiwan智慧顯示展」中，矽光子與光通訊成為熱門話題，顯示產業關注焦點快速轉向高頻高速傳輸領域。群創參展2026 Touch Taiwan，並同時舉行記者會，洪進揚指出，今年的第一季，乃至於到第二季，消費型電子產品都有需求，整體上半年的訂單狀況，目前看來都有比想像中好，他也說，記憶體價格成本上升，是否會影響終端需求，針對電視、顯示器，影響上其實不大「大概都在3%以下」，需求的影響就相對小一點，因此，提前拉貨的效應就是這兩個產品，包括電視、顯示器上半年的需求，都比手機、筆電高一些。友達也同樣參展2026 Touch Taiwan，董事長彭双浪表示，顯示產業已從過去比拼規格，轉向應用與解決方案競爭，公司亦由面板零組件供應商轉型為系統整合與解決方案提供者，並以AI與Micro LED為發展主軸，推動跨領域布局。彭双浪指出，Touch Taiwan展會已不再只是單純顯示展，非顯示相關產業比重已超過一半，且顯示產業本身也出現明顯質變。過去市場關注解析度、邊框與厚度等規格，如今重點則在於顯示技術如何融入生活、工作、娛樂與各類場域應用。他表示，友達憑藉30多年累積的光電技術，正積極跨足非顯示領域，包括光電整合、半導體應用及光通訊模組等，延伸至CPU、資料中心與AI基礎建設相關領域，拓展新成長動能。彭双浪指出，AI應用已全面導入，包括零售、教育、醫療及車用等垂直場域，並結合軟硬體與運算能力，形成差異化優勢。此外，友達亦積極投入AI基礎建設相關技術，包括光通訊模組、低軌衛星通訊及AR應用等，並透過投資與合作建構完整生態系，為未來成長鋪路。受到話題熱絡帶動，友達、群創股價紛紛走強，帶動光電族群強勢上攻，成為震盪盤面中最強主流焦點，有成精密、富采、鼎元、瑞軒、榮創、一詮、光鼎、乙盛-KY、精金攻上漲停板，佰鴻、達運上漲逾8%。