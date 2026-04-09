我是廣告 請繼續往下閱讀

《鏡報》昨（8）日報導竹北市長鄭朝方對於提名競選新竹縣長萌生退意，他回應有消息會再說明。《年代》今日民調就顯示，儘管鄭朝方在竹北人氣旺，國民黨的參選人徐欣瑩目前仍以整體支持度36.6%，超前鄭朝方的30.8％。徐欣瑩近期確定出戰新竹縣長，民進黨人選仍未定，呼聲最高的鄭朝方近期又傳出可能婉拒徵召。根據《年代》最新民調顯示，徐欣瑩目前以36.6%的支持度，領先鄭朝方的30.8％，兩人差距達5.8個百分點。若以區域來看，鄭朝方在目前執政的竹北市拿下42.5%支持度，大幅領先徐欣瑩的32.2%，而竹北市也是新竹縣人口最多的鄉鎮市。徐欣瑩則是在新豐鄉拿下49.9％、湖口鄉達44.0％，以及新埔鎮也有43.1％的支持度，均領先鄭朝方。該民調由年代民調中心執行於4月6-7日針對新竹縣年滿20歲以上民眾進行電話訪問。樣本規模1072位，抽樣誤差95%信心水準之下，抽樣誤差在 ± 3.0個百分點之內。抽樣方法為採用「分層隨機抽樣法」，以鄉鎮市別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後2碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。調查資料依照新竹縣20歲以上母體性別、年齡、鄉鎮市等變項 之人口結構進行統計加權處理。