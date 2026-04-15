台灣力拚能源轉型，光電推動正面臨瓶頸。2025年10月20日，監察院調查指出，行政院規劃光電裝置容量達20GW目標，僅14.28GW，並點出光電面臨協調失靈、成長趨緩、黑道介入等3大亂象。
監察院調查，光電推動不如預期，背後不是單一原因，而是多重問題交錯，包括中央與地方機關協調不足、審查程序繁瑣且不夠透明、審查標準不一致，以及土地取得困難等，導致大型案場開發期程被拉長。監委更提到，部分外資母公司甚至已評估下調對台投資評級，反映市場對台灣光電開發環境的不確定感正在升高。
除了行政流程與土地問題，監察院也點出另一層更敏感的風險，即不法勢力介入。根據監察院公布內容，法務部統計2021年至2024年間，各地檢署偵辦妨害綠能案件共71案、起訴114人，涉及貪瀆、地方勢力介入、勒索等不法情形。
監察院指出，光電設施投資金額大，若程序又不夠透明，容易引來地方勢力覬覦，因此要求行政院強化跨機關協調，也要求法務部提出更有效的查緝與防範對策。
從成長數字來看，壓力也愈來愈明顯。根據經濟部能源署統計，2025年10月光電裝置容量為15.1GW，距離20GW目標仍有落差；更值得注意的是，2024年前10月光電成長率還有10.9％，到了2025年同期只剩5.7％，幾乎腰斬。
在這樣的情況下，政府正把希望押在屋頂型光電。能源署指出，《再生能源發展條例》已於2023年修法，要求一定規模以上的新建、增建、改建建築物設置一定比例的太陽光電；內政部也在2025年12月19日公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，規定1000平方公尺以上的新建、增建或改建建築物，原則上每20平方公尺須設置1kW光電設備，希望藉此補強屋頂型光電的成長動能。
不過，業界對此仍有疑慮。一名光電業者受訪指出，相關子法從母法修正後拖了約2年半才公告，業者認為已錯過衝刺時機。
台灣太陽光電當前所面臨的核心挑戰是，行政協調是否到位、審查制度是否透明一致、土地與社會爭議能否化解，以及不法勢力能否被有效排除。若上述結構性問題無法解決，光電恐難成為台灣綠能轉型主力。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
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除了行政流程與土地問題，監察院也點出另一層更敏感的風險，即不法勢力介入。根據監察院公布內容，法務部統計2021年至2024年間，各地檢署偵辦妨害綠能案件共71案、起訴114人，涉及貪瀆、地方勢力介入、勒索等不法情形。
監察院指出，光電設施投資金額大，若程序又不夠透明，容易引來地方勢力覬覦，因此要求行政院強化跨機關協調，也要求法務部提出更有效的查緝與防範對策。
從成長數字來看，壓力也愈來愈明顯。根據經濟部能源署統計，2025年10月光電裝置容量為15.1GW，距離20GW目標仍有落差；更值得注意的是，2024年前10月光電成長率還有10.9％，到了2025年同期只剩5.7％，幾乎腰斬。
在這樣的情況下，政府正把希望押在屋頂型光電。能源署指出，《再生能源發展條例》已於2023年修法，要求一定規模以上的新建、增建、改建建築物設置一定比例的太陽光電；內政部也在2025年12月19日公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，規定1000平方公尺以上的新建、增建或改建建築物，原則上每20平方公尺須設置1kW光電設備，希望藉此補強屋頂型光電的成長動能。
不過，業界對此仍有疑慮。一名光電業者受訪指出，相關子法從母法修正後拖了約2年半才公告，業者認為已錯過衝刺時機。
台灣太陽光電當前所面臨的核心挑戰是，行政協調是否到位、審查制度是否透明一致、土地與社會爭議能否化解，以及不法勢力能否被有效排除。若上述結構性問題無法解決，光電恐難成為台灣綠能轉型主力。
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