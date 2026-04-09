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中石化股票昨（8）日暫停交易，並在傍晚開重訊記者會。陳穎俊表示，董事會已通過「京華廣場」土地資產處分策略案，今（9）日恢復交易，股下呈現開低震盪。昨日重訊記者會，中石化總經理陳穎俊以及鼎越開發總經理陳文可共同出席，陳穎俊指出，中石化轉投資子公司鼎越開發的京華廣場開發案在近一兩年間，受到外部不確定因素及相關程序影響，導致專案工程建設與銷售時程延宕，專案效益未達預期。陳穎俊表示，本次處分案是基於風險控管與財務考量的策略性調整，為對股東負責任的表現。未來若順利完成處分，回收資金將優先用於償還金融機構借款、強化公司財務結構，也會成為核心業務發展及長期計畫所需動能。陳穎俊說，本案後續仍須提報兩個公司年度股東常會，經同意後，將由董事會依據相關處理原則與法令全權執行。他強調，中石化核心業務運作正常，雖受國際戰爭因素影響導致產能有所調整，但整體財務狀況穩健。今日中石化股價呈現開低走低，以8.02元盤下開出，最低一度來到8元整數關卡，隨後維持2%左右的跌幅。