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▲蘋果釋出iOS 26.4.1版本有望修復iCloud同步異常的狀況。（圖／手機截圖）

同步釋出 iPadOS 26.4.1

更新安裝方式

蘋果8日凌晨悄悄推出iOS 26.4.1更新，雖然官方說明僅寫「為iPhone提供錯誤修正」，但外界指出，根據外媒與開發者回報，iOS 26.4更新後，部分iPhone、iPad裝置出現「iCloud 資料未能正確同步」情境，原因在於CloudKit推播通知機制出錯，導致裝置無法收到遠端變更，進而讓多款依賴iCloud同步的服務與App顯示不一致。iOS 26.4.1 更新後，相關同步機制已重新修復，多數使用者在更新後即可恢復正常同步。蘋果在更新描述中，僅寫為iPhone提供錯誤修正，未列出具體修正項目，也未在安全性頁面中公開與iOS 26.4.1相關的CVE漏洞列表，顯示為小型、針對性極高的 Bug修補更新。與此同時，搭配推出的 iPadOS 26.4.1 也同樣納入相同修正，但 macOS 並未出現同樣問題。對於近期頻繁遇到備忘錄、Apple Passwords、筆記，或第三方 App 資料同步失敗的使用者，建議可優先升級iOS 26.4.1。安裝路徑為「設定」>「一般」>「軟體更新」，即可下載並安裝最新版本。