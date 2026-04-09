白沙屯拱天宮徒步進香行程即將開始，疾管署提醒，時序即將入夏，隨著氣溫升高，也將進入病媒蚊活躍季節，民眾有機會長時間戶外參與人潮密集活動，而監測病媒蚊指數確實在3、4月初有緩升現象；另外，呼吸道疾病、腹瀉等也都要留意。

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每年的白沙屯拱天宮進香總是吸引大批信眾，今年報名人數也已經突破46萬人，想跟隨媽祖同行。疾管署副署長曾淑慧說，時序即將入夏，隨氣溫升高，也將進入病媒蚊活躍的季節，適逢白沙屯拱天宮徒步進香行程即將開始，民眾有機會長時間於戶外參與人潮密集活動，呼籲民眾應留意自身健康狀況、注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直接曝曬。

曾淑慧指出，疾管署監測資料顯示，今年截至4月7日，累計33例登革熱確診病例，均為境外移入，多自東南亞國家移入占69.7%，病例數低於2024年及2025年同期。全球登革熱疫情持續，自今年截至3月已報告超過50萬例登革熱病例和100多例與登革熱相關的死亡病例，主要分布於美洲，以巴西及玻利維亞等國病例數為多。

亞洲鄰近國家越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國等國今年病例數高於去年同期。腹瀉部分，國內今年第13週（3月29日至4月4日）腹瀉門急診就診11萬7938人次，較前一週14萬643人次下降；另全國近4週（第10週至第13週）共接獲107起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計46起，以檢出諾羅病毒38件，占82.6%為多。

▲疾管署提醒，參加進香祈福活動，建議穿著淺色長袖衣褲，使用防蚊液。（圖／疾管署提供）
▲疾管署提醒，參加進香祈福活動，建議穿著淺色長袖衣褲，使用防蚊液。（圖／疾管署提供）
在外飲食留意用餐清潔　疾管署：以肥皂洗手減少感染傳染病機會

曾淑慧表示，在人潮較多的情況下，疾病容易造成傳染，包括呼吸道疾病，如流感、新冠；另外腹瀉、病媒蚊活動較活躍，像是3月底、4月初就有緩升跡象，尤其以南部的高屏、台南、雲林、嘉義等，病媒蚊指數升高。

疾管署再次提醒，落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

另外，在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...