北韓近年疑似透過「影子IT大軍」入職並滲透歐美企業，規避國際制裁賺取外匯，網上也熱議如何在面試過程中識破這些北韓特工，一位求職者被要求「辱罵金正恩」時，面露驚慌、沉默，直接結束面試。
英國《金融時報》曾披露，北韓為規避國際制裁賺取外匯，透過大量專業IT人員，利用AI在歐美大型企業謀職，並以遠端工作的方式賺取薪資。這些北韓IT特工利用周密的手段盜取或偽造身份，盜用或購買領英（LinkedIn）帳號、偽造身份文件，互相交換推薦信以捏造履歷，並利用 AI 生成數位化身（digital avatars）及深偽（deepfake）影片濾鏡來進行遠端面試。
韓國《朝鮮日報》報導，社群媒體上近期傳出一段在線上面試時，篩選疑似北韓IT特工的方法。影片顯示，面試官要求申請人「侮辱金正恩」，且強調只是為了過濾北韓特務，並非基於政治目的。但該位申請人雖然能熟練回答技術問題，但聽到要辱罵金正恩時，就顯得驚慌失措，當面試官再次要求他侮辱金正恩時，申請人保持沉默，直接結束視訊面試。影片發布者稱至今沒有任何一個北韓特工能做到侮辱金正恩，斷言這是非常有效的過濾方式。
上月在澳洲節目《澳洲60分鐘》也有類似案例，當時節目組偽裝成IT招募人員，與一名已被識別是北韓IT特工的人進行面試，該申請人自稱紐約大學畢業，但卻無法回答紐約的地理問題，當被問及是否認識金正恩時，申請人稱「我完全不認識他」。製作單位指出，「透過聲稱不認識家喻戶曉的金正恩，他們規避了意識形態的審查」。
此前，美國司法部透露，從2020年到2024年，北韓IT人員以遠端工作者身分滲透超過300家美國公司，為北韓政權賺取了約680萬美元的外匯，被懷疑用於軍事或武器發展。
文章來源：'Insult Kim Jong-un' Test Snags North Korean IT Agents
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國《朝鮮日報》報導，社群媒體上近期傳出一段在線上面試時，篩選疑似北韓IT特工的方法。影片顯示，面試官要求申請人「侮辱金正恩」，且強調只是為了過濾北韓特務，並非基於政治目的。但該位申請人雖然能熟練回答技術問題，但聽到要辱罵金正恩時，就顯得驚慌失措，當面試官再次要求他侮辱金正恩時，申請人保持沉默，直接結束視訊面試。影片發布者稱至今沒有任何一個北韓特工能做到侮辱金正恩，斷言這是非常有效的過濾方式。
上月在澳洲節目《澳洲60分鐘》也有類似案例，當時節目組偽裝成IT招募人員，與一名已被識別是北韓IT特工的人進行面試，該申請人自稱紐約大學畢業，但卻無法回答紐約的地理問題，當被問及是否認識金正恩時，申請人稱「我完全不認識他」。製作單位指出，「透過聲稱不認識家喻戶曉的金正恩，他們規避了意識形態的審查」。
此前，美國司法部透露，從2020年到2024年，北韓IT人員以遠端工作者身分滲透超過300家美國公司，為北韓政權賺取了約680萬美元的外匯，被懷疑用於軍事或武器發展。