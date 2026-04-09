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國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，展開6天5夜的「和平之旅」，並預計於10日與中國國家主席習近平會晤。而她昨（8）日一早赴南京中山陵謁陵，不僅於祭文、談話間都提到中華民國，過程中還數度哽咽，甚至是啜泣，引發話題。對此，新北市議員卓冠廷不禁狠酸，鄭麗文到中山陵哭也阻止不了共軍持續擾台。卓冠廷今日稍早在臉書發文開酸，鄭麗文到中山陵哭也阻止不了共軍持續擾台。過去一天，國防部偵獲6架次戰機，其中4架逾越台海中線。網友也紛紛留言調侃「眼淚換不了和平！」、「躺著躺著就平了，實彈演習就來了，這是中國國民黨要的」、「鱷魚的眼淚，一行人硬擠出幾滴水，回到你們的祖國很感動，住下就好啦～」。國防部指出，自8日清晨6時起，至今（9）日清晨6時止，共偵獲中共軍機6架次、軍艦8艘，以及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中，6架次軍機中，有5架次逾越海峽中線，進入台灣北部及西南空域，顯示解放軍對台軍事施壓態勢未見趨緩。