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美國政府對台灣強迫勞動狀況頻頻出招，從去年的巨大暫扣令，到今年2月的「台美對等貿易協定」（ART）列入改善期限，以及針對多國依《貿易法》301條款展開禁止進口強迫勞動產品調查。勞動部長洪申翰表示，勞動部、行政院經貿談判辦公室（OTN）及行政院將會在4月15日前，也就是301調查公眾意見徵詢期前最後期限前提供書面意見。台灣長期因為移工買工費問題，被美國、歐洲以強迫勞動為由盯上。而從去年自行車大廠巨大遭美國海關暨邊境保護局（CBP）實施暫扣令，迄今未解。美國在與台灣在今年2月簽署的ART中，要求台灣在3年內改善製造業、漁撈業移工費用議題。而在今年3月，美國貿易代表署（USTR）依據《1974年貿易法》第301條，對全球60國進行調查，若認定該等情形是否不合理或具歧視性，恐面臨限制進口或課徵高額關稅。國民黨立委楊瓊瓔今日在立法院衛生環境委員詢問該議題，洪申翰證實，勞動部、OTN及行政院都有在準備資料文件，要在4月15日前送往美國。他更提到行政院會今日也會通過《就業服務法》第5、40條規定草案，等到立法院三讀通過，就可以禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可，希望可以讓美國知道台灣對禁止強迫勞動有實質作為。而針對將在2027年12月實施的歐盟禁止強迫勞動產品規章，他也希望國內業者可以理解全世界都重視勞權議題，企業轉型是更需要加速。