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國際油價漲不停！中油最新價格「比過年前多出4元至5元」

92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

▲台灣中油本週實施最新參考零售價格，92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。（圖／NOWNEWS資料照）

國際油價飆漲保養費也全拖下水？輪胎、機油也會漲價嗎？

像是機車輪胎漲幅從20元至40元不等；而機油一箱也漲價大約200多元，整體漲幅大約5%。

▲機車行老闆透露，機油以及輪胎等有關汽油產出的商品現在已經通通喊漲，機油漲幅大約5%，目前還是自行吸收成本的狀態。（圖/記者張嘉哲攝）

那這些用品肯定會持續上漲，且就跟雞蛋一樣，一旦上漲之後就不會再跌下來

油價飆漲「汽車保養成本大增」！業者坦誠：真的很難吸收成本

汽車的機油現在上漲幅度已經達到20％以上，不像機車機油只有5%的漲幅

有收到廠商反應說有可能四月底會進行10%的調漲，但一切都是先以庫存使用完畢之後再行斟酌，如果原油持續上漲，包括機油、輪胎這些東西漲價絕對都是必然的！

▲機車行老闆透露，輪胎目前每個漲價20元至40元不等；而汽車美容業者則透露，目前輪胎尚未漲價，可能4月底會有10%的調幅。（圖/記者張嘉哲攝）

近日受到美伊戰爭影響，國際原油價格不斷飆升，台灣中油雖然自行吸收許多漲幅，但油價依舊還是抑制不住，許多人除了要擔心油價上漲之外，也好奇保養用的像是機油、輪胎、煞車油等等是否也會跟著調漲。《NOWNEWS》記者實際詢問機車行老闆以及汽車美容中心老闆，有不同答案，機車行老闆透露：「確實已經漲價，但要不要給顧客漲價還是看店家。」；而汽車美容中心老闆則表示：「已經上調約20%的價位，因為汽車用量大，很難自行吸收。」最近受到美伊戰爭影響，國際油價飆升速度飛快，以台灣中油來說，本週實施最新參考零售價格，都已經比今年過年前後，每公升汽油漲價達到4元至5元，這之中還不包括台灣中油已經有吸收部分成本所致。除了油價上漲之外，許多民眾也好奇，會使用到原油提煉出來的保養產品，像是機油、輪胎、煞車油、煞車皮等等，是否也會因為油價狂漲，導致未來連保養費用也全面提高？《NOWNEWS》記者實際訪問機車行老闆，他就透露：「廠商早上最早才剛來訊息要漲價而已，」老闆表示：「我們自己目前還是自行吸收這些成本，以機油來說一箱24罐，也很難跟顧客解釋我這個要漲10元，除非戰爭一直打，不然基本上看能撐多久是多久了。」不過機車行老闆也強調一點：「如果戰爭一直未停歇，油價持續飆漲，，目前我自己沒有囤貨的打算，現在去外面機車行有沒有漲價都是看店家自己決定。」但雖然機車行有老闆選擇凍漲，但汽車保養美容的業者可就沒辦法不調漲價格了，王老闆告訴記者：「，保養以休旅車來說，每次就至少要5罐起跳，我們真的很難自行吸收這些成本，以單罐600元的機油來看，我們已經調整價格在700元上下。」至於輪胎的部分，王老闆則表示：「」只能說，戰爭不斷導致原油持續上漲，不知道何時停歇的狀況，如果最近有要保養車子的民眾，可能就要及早安排。