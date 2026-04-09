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美伊同意停火兩週後，隨著市場預期荷姆茲海峽有望恢復通行，國際油價暴跌，帶動美國股市週三（8日）全面反彈，帶動台北股市今（9）日開盤上漲18.58點、來到34779.96點，不過隨後遇到賣壓襲擊，指數翻黑，午盤下跌10.83點或0.03%，來到34750.55點，。中小型股逆勢抗跌，中小型股開盤上漲0.31點、來到341.51點，全天都在盤面震盪，午盤上漲1.25點或%，來到342.45點。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、台玻、燿華、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、欣興、旺宏、台達電。權值股漲跌不一，權王台積電開低走低，以1945元開出、下跌5元，隨後一路走低，午盤下跌5元或0.25%，來到1945元；台達電則是開高走低，盤中最高一度來到1705元，隨後遇壓翻黑，午盤下跌15元或0.9%，來到1650元；鴻海也同步走低，午盤下跌2元或0.99%，來到199.5元。不過中小型股逆勢走高，就可以發現部分族群表現抗跌，最強勁的是化工族群，午盤類股指數上漲逾3%，長興、雙鏈、永光、日勝化攻上漲停板，德淵上漲逾7%，三晃上漲逾5%。此外，近期「2026 Touch Taiwan智慧顯示展」中，矽光子與光通訊成為熱門話題，友達、群創股價紛紛走強，友達更是緊鎖漲停價18.75元，成交量放大到超過66萬張，並且有超過52萬張排隊購買。不僅如此，光電族群強勢上攻，成為震盪盤面中最強主流焦點，有成精密、富采、鼎元、瑞軒、榮創、一詮、光鼎、乙盛-KY、精金攻上漲停板，佰鴻、達運上漲逾8%。