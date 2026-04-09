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彰化縣「和美全民運動館」7日舉行啟用典禮，縣長王惠美當下拿出一包牛皮紙袋遞給運動部長李洋，強調裡面有需要建設的4座全民館計畫書費，不過，李以「預算沒有通過」回應，也未收下相關文件，引發外界熱議。對此，國民黨台北市議員鍾沛君喊話，李洋部長別學壞，別變成民進黨的形狀。鍾沛君表示，自己其實很為李洋部長不值，一是她高度懷疑，這不是李的本意，但是因為民進黨整組戰狼化，從賴清德總統、到卓榮泰行政院長，還有其他閣員整天想的都是吵架鬥爭，這套「總預算沒過」的說辭，很可能也是閣員被要求的教戰守則。「其次就誅心了。敢問李部長今年以來有沒有領到薪水？我知道有，不是總預算還沒有通過嗎？」鍾沛君續指，總預算卡關，是因為民進黨政府違法拒編軍人加薪預算，不但剋扣了軍人待遇，也踐踏了憲政體制，藍白陣營正在為此抗爭。鍾沛君更呼籲，李部長一朝天子一朝臣，容或不能贊同在野陣營的主張，但王惠美縣長的陳情，在情在理，興建運動中心，推廣國民體育，本來就是部長的工作之一，清流如他，難道也要荒廢嗎？淪為內政部長劉世芳，陸委會副主梁文傑，海委會主委管碧玲之流的政治廚嗎？