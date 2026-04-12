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▲Jennie洛杉磯的豪宅有室外游泳池。（圖／JENNIE YouTube）

▲Lisa韓國的豪宅內部空間非常大，從2樓走廊可以直接看到1樓大廳。（圖／LLOUD Official YouTube）

▲Jisoo沒公開拍過自己的家，只能從她的自拍照窺見一二。（圖／Jisoo IG@sooyaaa__）

▲Rosé的豪宅有大片落地窗，採光和風景都很不錯。（圖／Rosé IG@roses_are_rosie）

韓國人氣女團BLACKPINK風靡全球，4名成員的身價也水漲船高，《NOWNEWS今日新聞》就為各位盤點BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa名下的房產，帶大家了解她們的驚人財力。Jennie今年初才被韓媒報導，以200億韓元（約新台幣4.2億元）的現金買下首爾豪宅，Lisa則是在美國、韓國各買下一棟房產，出手也相當霸氣。韓媒《韓國經濟TV》今年2月報導，Jennie在去年豪砸約200億韓元，購入一棟位於首爾的高級住宅，由於不動產登記資料中未顯示任何抵押權，外界才推測她是以現金買房的。據悉，該豪宅位於龍山區東冰庫洞大樓，附近環境清幽、鄰近許多大使官邸，加上周邊有政府積極推動的漢南NEW TOWN再開發計畫，Jennie入手的這間不動產預計有大幅增值空間。而她先前自住的則是位在漢江富人區的UN VILLAGE，當時售價為50億韓元（約新台幣1.2億元），據說Jennie也是無貸款付現買下的。另外，Jennie在美國洛杉磯也有房子，但具體價格未被公開。泰國籍的成員Lisa和Jennie一樣財力驚人，在美國比佛利山莊以及首爾城北棟都有房子。據悉，首爾城北洞的豪宅要價75億韓元（約新台幣1.78億元），Lisa在2023年買下，曾拍開箱影片，裝潢相當豪華，地上2層加上地下1層，占地共200坪，前屋主是樂天集團總裁辛格浩的孫女張善潤。更令人吃驚的是，在買下首爾豪宅沒多久後，Lisa隔年又在美國洛杉磯的比佛利山莊購入價值395萬美金（約台幣1.3億元）的莊園別墅，同樣直接用現金一次付清。據外媒報導，該處莊園占地超過1.3英畝（約1591坪），室內則有95.167坪，裝潢走大自然、英式簡約風格，很適合放鬆身心。Jisoo去年也剛買下新家，是位在首爾江南區的頂級建案「L'ARBRE 27」，預計在2027年才會竣工，每坪價格超過2億韓元（約新台幣429萬），普通戶型售價約為200億韓元左右（約新台幣4.2億元）。據悉，L'ARBRE 27就只會蓋27戶，因此在政商名流間相當搶手，就連娛樂公司HYBE的老闆房時爀也在此置產。而Jisoo目前住的是首爾龍山區的漢南山莊（Hannam Mountain Villa）豪宅，售價也要台幣破億元，鄰居是BTS防彈少年團成員Jin、以及韓國男神蘇志燮。而她與哥哥創立的公司「BLISSOO」的辦公室也在Jisoo的名下，同樣位於龍山區。Rosé是BLACKPINK中個人房產最少的成員，據悉，她目前住在首爾龍山區的Summit大樓，距離Jisoo住的漢南山莊步行只要大概10分鐘，附近商場林立，生活機能便利。Rosé為了保有隱私，也特別選住高樓層，而該處豪宅共273坪，有大片落地窗可以欣賞夜景，白天採光也極佳，非常適合養狗的Rosé居住。