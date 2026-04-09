藝人朱宇謀（Wish）近日被林倪安指控到處約砲、酒駕，甚至多次不顧女性意願，強拉女生侵犯，感情糾紛登上媒體版面。今（9）日林倪安遭爆未婚生子，對此經紀人證實：「有小孩的問題，一直沒有隱瞞，今天還會在節目上，聊到去父留子的話題，是女性的驕傲。」另外，林倪安也提供朱宇謀私下求和的對話紀錄，對方甚至揚言要爆料她生子一事。
林倪安爆未婚生子 經紀人證實：去父留子
林倪安近日「毀滅式爆料」，指控舊愛、男星朱宇謀私生活混亂、PUA、肢體暴力，消息震撼娛樂圈。然而，林倪安今日遭爆未婚生子，對此經紀人證實她確實有孩子，且從未想要隱瞞，「有小孩的問題，一直沒有隱瞞，今天還會在節目上，聊到去父留子的話題，是女性的驕傲」。
▲林倪安（如圖）近日「毀滅式爆料」，指控舊愛、男星朱宇謀私生活混亂、PUA、肢體暴力，消息震撼娛樂圈。（圖／記者吳翊緁攝影）
林倪安爆朱宇謀威脅封口 經紀人將提告
此外，林倪安的經紀人也曬出朱宇謀私下求和、威脅的對話截圖，痛批：「有小孩是媽媽有錯？請別用這一點想威脅受害者女性。我們也將對朱先生提告。」對話中，朱宇謀希望林倪安將爆料撤除，強調「大家好聚好散」。
林倪安昨日親上火線開記者會，透露受害女性超過十位。事後，朱宇謀則透過律師強硬反擊，承認雙方確實曾交往過，因不適合才和平分開，否認所有暴力、約砲與不當行為的指控。朱宇謀的律師也強調，林倪安所提出的內容屬於「強烈造謠」，已正式提起刑事誹謗告訴，將透過法律途徑捍衛名譽。
朱宇謀聲明全文：
一、本律師聲明係受當事人朱宇謀先生委任意旨辦理，聲明如後。
二、據當事人委稱:
(一)針對林倪安小姐今天在記者會、相關公開平台所提出之控訴及所謂『callout』的内容，完全不是事實。『call out』的對象非但身分不明，其舆林倪安小姐的指控更是嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論。
(二)記者會中林倪安小姐的言論以及『callout』的内容，指涉本人涉及多項違法行為，但卻完全未提出任何具體證據，純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。
(三)尤其在針對酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。但林小姐在毫無具體事證之情況下即對外散布並大肆宣染，已經對本人的人格與社會評價造成重大且難以回復之影響。
(四)我方對林倪安小姐在網路上散布的不實言論以及今日記者會內容已完整蒐證，對林倪安小姐先前於網路散布的不實言論已提起刑事告訴。後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。
(五)後續本人也將對所有影響本人名譽的不實、虚構言論究責，希望透過司法程序釐清事實、還原真相，並捍衛本人的名譽與清白。」
三、經核無不合，爱代聲明如上。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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林倪安近日「毀滅式爆料」，指控舊愛、男星朱宇謀私生活混亂、PUA、肢體暴力，消息震撼娛樂圈。然而，林倪安今日遭爆未婚生子，對此經紀人證實她確實有孩子，且從未想要隱瞞，「有小孩的問題，一直沒有隱瞞，今天還會在節目上，聊到去父留子的話題，是女性的驕傲」。
▲林倪安（如圖）近日「毀滅式爆料」，指控舊愛、男星朱宇謀私生活混亂、PUA、肢體暴力，消息震撼娛樂圈。（圖／記者吳翊緁攝影）
林倪安爆朱宇謀威脅封口 經紀人將提告
此外，林倪安的經紀人也曬出朱宇謀私下求和、威脅的對話截圖，痛批：「有小孩是媽媽有錯？請別用這一點想威脅受害者女性。我們也將對朱先生提告。」對話中，朱宇謀希望林倪安將爆料撤除，強調「大家好聚好散」。
林倪安昨日親上火線開記者會，透露受害女性超過十位。事後，朱宇謀則透過律師強硬反擊，承認雙方確實曾交往過，因不適合才和平分開，否認所有暴力、約砲與不當行為的指控。朱宇謀的律師也強調，林倪安所提出的內容屬於「強烈造謠」，已正式提起刑事誹謗告訴，將透過法律途徑捍衛名譽。
朱宇謀聲明全文：
一、本律師聲明係受當事人朱宇謀先生委任意旨辦理，聲明如後。
二、據當事人委稱:
(一)針對林倪安小姐今天在記者會、相關公開平台所提出之控訴及所謂『callout』的内容，完全不是事實。『call out』的對象非但身分不明，其舆林倪安小姐的指控更是嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論。
(二)記者會中林倪安小姐的言論以及『callout』的内容，指涉本人涉及多項違法行為，但卻完全未提出任何具體證據，純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。
(三)尤其在針對酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。但林小姐在毫無具體事證之情況下即對外散布並大肆宣染，已經對本人的人格與社會評價造成重大且難以回復之影響。
(四)我方對林倪安小姐在網路上散布的不實言論以及今日記者會內容已完整蒐證，對林倪安小姐先前於網路散布的不實言論已提起刑事告訴。後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。
(五)後續本人也將對所有影響本人名譽的不實、虚構言論究責，希望透過司法程序釐清事實、還原真相，並捍衛本人的名譽與清白。」
三、經核無不合，爱代聲明如上。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110