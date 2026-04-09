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林倪安爆未婚生子 經紀人證實：去父留子

林倪安爆朱宇謀威脅封口 經紀人將提告

朱宇謀聲明全文：

藝人朱宇謀（Wish）近日被林倪安指控到處約砲、酒駕，甚至多次不顧女性意願，強拉女生侵犯，感情糾紛登上媒體版面。今（9）日林倪安遭爆未婚生子，對此經紀人證實：「有小孩的問題，一直沒有隱瞞，今天還會在節目上，聊到去父留子的話題，是女性的驕傲。」另外，林倪安也提供朱宇謀私下求和的對話紀錄，對方甚至揚言要爆料她生子一事。林倪安近日「毀滅式爆料」，指控舊愛、男星朱宇謀私生活混亂、PUA、肢體暴力，消息震撼娛樂圈。然而，林倪安今日遭爆未婚生子，對此經紀人證實她確實有孩子，且從未想要隱瞞，「有小孩的問題，一直沒有隱瞞，今天還會在節目上，聊到去父留子的話題，是女性的驕傲」。▲林倪安（如圖）近日「毀滅式爆料」，指控舊愛、男星朱宇謀私生活混亂、PUA、肢體暴力，消息震撼娛樂圈。（圖／記者吳翊緁攝影）此外，林倪安的經紀人也曬出朱宇謀私下求和、威脅的對話截圖，痛批：「有小孩是媽媽有錯？請別用這一點想威脅受害者女性。我們也將對朱先生提告。」對話中，朱宇謀希望林倪安將爆料撤除，強調「大家好聚好散」。林倪安昨日親上火線開記者會，透露受害女性超過十位。事後，朱宇謀則透過律師強硬反擊，承認雙方確實曾交往過，因不適合才和平分開，否認所有暴力、約砲與不當行為的指控。朱宇謀的律師也強調，林倪安所提出的內容屬於「強烈造謠」，已正式提起刑事誹謗告訴，將透過法律途徑捍衛名譽。