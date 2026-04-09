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立法院於上月13日進行中選會人事同意權案記名投票，其中僅有包括主委被提名人游盈隆等4人通過，其餘3人被封殺，但行政院遲未通過4人人事權，院長卓榮泰砲轟在野毫無誠信。對此行政院今（9）日表示，為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案，並再補提人選，希望立法院儘速行使同意權。行政院發言人李慧芝今日表示，院長卓榮泰在去年9月時向立法院長韓國瑜表達兩院共同合作的善意。在韓院長允諾協助之後，行政院按照韓院長建議及在野黨要求，發函請立法院三黨團推薦中選會的人選名單。李慧芝表示，但在行政院釋出善意後，目前沒看到立法院的誠意，在野封殺了3位被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。李慧芝說，但為讓選務可以順利進行，中選會的任命案行政院會依法處理，同時為了運作更加健全，行政院會再補提名人選，也希望立法院補足誠意，儘速行使同意權。