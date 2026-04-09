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▲金希澈聽到朱智勛（中）說自己長得像他前女友時，開玩笑表示：「你前女友該不會是金炳玉（小圖）前輩吧？」（圖／YT@성시경 SUNG SI KYUNG）

韓國男神朱智勛與河智苑強強聯手主演的新戲《權慾之巔Climax》開播後強勢拿下韓國收視冠軍。隨著戲劇成績亮眼，一段過去的綜藝節目糗事意外被網友翻出，朱智勛在節目中突然對著希澈說：「你長得好像我前女友」讓現場氣氛一度凝結陷入尷尬，好險金希澈發揮高情商和綜藝感，秒回：「你前女友該不會是金炳玉前輩吧？」，幽默片段引發熱烈討論。兩年前朱智勛與 Super Junior 金希澈一起錄製成始璄的YouTube節目。當時主持人成始璄分享曾在飛機上巧遇女神申世景，卻因猶豫了10小時沒敢搭話而後悔不已。金希澈聽聞後笑稱自己絕對會直球對決，並轉頭詢問朱智勛的戀愛風格，朱智勛則自認是「默默守護型」。話鋒一轉，朱智勛似乎因錄影前喝了點酒，竟對著金希澈脫口而出：「你話真的很多，所以我一直在看你，突然覺得有點心酸，因為你跟我前女友長得太像了！」此話一出，讓現場瞬間凝結了一秒，反應故障的成始璄只能硬著頭皮緩頰：「看來真的長得很像！」不過金希澈立刻展現高情商和綜藝感笑回：「等等，你前女友該不會是金炳玉前輩吧？」並現場模仿起這位長相與他神似的資深藝人。幽默的反應成功化解了尷尬，讓全場爆笑如雷，網友也紛紛感嘆希澈的臨場反應實在太強。事實上，朱智勛曾與女團Brown Eyed Girls成員佳人有過一段廣為人知的戀情。兩人從長達8年的朋友關係昇華為戀人，於2014年正式認愛，當時在演藝圈掀起轟動。然而這段備受關注的感情最終在2017年7月畫下句點，結束了為期3年的戀情。雖然在那之後朱智勛就沒在公開過戀情，但他的事業越來越旺。去年才剛憑藉《外傷重症中心》榮登百想視帝，近期與河智苑強強聯手主演的新戲《權慾之巔Climax》開播後不僅強勢拿下韓國收視冠軍，更在印尼、泰國登上排行榜榜首，新加坡、馬來西亞、菲律賓與香港等亞洲六個地區也同步擠進前五名。