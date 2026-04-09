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中東情勢動盪影響石化原料供給，導致國內釀「塑膠袋之亂」，家樂福今（9）日宣布即日起限購「耐熱袋」與「垃圾袋」。對此行政院政委暨國發會主委葉俊顯表示，對於特定廠商限購令不多做評論，但強調塑膠製品原料「乙烯」供給有15.9萬噸，需求有11.8萬噸，所以是供過於求。至於「聚乙烯」22.75萬噸，那需求是22.2萬噸，也是供過於求，所以廠商要做什麼樣的決定，政府也很難去管要不要去做限購令。對於家樂福今日宣布塑膠袋限購令，葉俊顯說，對於特定廠商限購令不多做評論，但強調塑膠製品原料「乙烯」供給有15.9萬噸，需求有11.8萬噸，所以是供過於求。至於「聚乙烯」22.75萬噸，那需求是22.2萬噸，也是供過於求，所以廠商要做什麼樣的決定，政府也很難去管要不要去做限購令。葉俊顯表示，本月1日請中油去增產乙烯1.9萬噸。那乙烯的生產以及聚乙烯的生產需要一段時間，那預估是明天生產塑膠袋的廠商，應該能夠拿到貨，那開始去生產5000噸的塑膠袋。葉俊顯表示，院長卓榮泰今日也在院會上要求經濟部儘快媒合製造端的原料供應，以及掌握鋪貨的時程，政府在這邊會持續不斷地提供民眾供給跟需求的資訊。那至於市場上的一些預期心理，這部分政府也會儘快讓市場知道，其實供給是不虞匱乏的。