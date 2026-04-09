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國民黨主席鄭麗文高喊「和平之旅」赴中訪問，中共卻於今（9）日上午宣布在黃海實施「實彈射擊」。對此，民進黨發言人林楚茵表示，國民黨別再不切實際地對中共搖尾乞憐，實力才是和平的基礎，儘速通過軍購特別預算與總預算，讓國家運作回歸正常軌道，才是最佳解方。林楚茵表示，鄭麗文「種下的和平種子」還沒發芽，就被中共當成砲彈射擊，直接打臉國民黨，據國防部監控報告，鄭麗文人還沒出訪，共機共艦就不斷擾台，從4月6日至8日，每日都有共機、共艦及公務船在台海周圍繞行，共機甚至逾越海峽中線，今日更無預警宣布在黃海實施實彈射擊，國民黨可以自欺欺人地把共機共艦當成「伴飛」，把實彈演習當成「迎賓禮炮」，但請別欺騙台灣人「躺平就能換和平」。林楚茵續指，中共今年軍費規模高達8.8兆，已連續11年成長，約為台灣的11倍，對台共機共艦侵擾已常態化，光是今年第一季，擾台共機就超過420架次，此外不僅多次破壞我國海底電纜，自2022年至2025年更發動高達9次對台軍演，日前甚至將大片近海空域劃設為期40天的「無限高」禁飛區，「國民黨究竟要如何與破壞區域穩定的元兇談和平？」「高喊口號卻毫無作為，是換不到和平的！」林楚茵強調，國民黨所謂的和平，只是屈服於威權之下，對獨裁者抱持不切實際的幻想，真正的和平必須以實力為後盾，增強國防實力才能真正擁抱和平，「請國民黨停止空喊口號，讓立法院趕快審議通過軍購與總預算，讓台灣回歸正軌、穩健前行」。