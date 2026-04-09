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民進黨籍的立法院外交國防委員會召委陳冠廷今（9）日安排軍購協商，不過國民黨團日前發函要求延後至15日或16日，國民黨團幹部也證實今不會派人出席，不過早上媒體直擊，民進黨立委王定宇詢問民眾黨外交國防立委王安祥是否會出席協商，王安祥表達「會」，《NOWNEWS今日新聞》稍早也向王安祥確認，他也表態會去協商。有藍委私下透露，民眾黨團表示不會出席，但陳冠廷有詢問能否以個人身分去，推測王安祥因此前往，不過該名立委也認為王安祥出席很有問題，「黨團協商沒有黨團，去協商幹嘛？」針對陳冠廷召集黨團協商軍購條例，外交國防委員會的藍委馬文君說，黨團已經請召委特別安排什麼樣的時間，「大家都有時間會比較好。」對於被質疑不出席是因為鄭習會，馬文君表示，這個條例不是現在才拿出來，之前就有結論，硬要套上中共沒必要。側面了解，國民黨團之所以要延期軍購，為的是和民眾黨團協商溝通，希望能共推版本，所以今天不會派員出席；另有外交國防委員會藍委私下透露，藍白黨團有共識，民眾黨團今也不會參加。然而，身兼民眾黨團副總召的的外交國防委員會立委王安祥稍早向《NOWNEWS今日新聞》證實，會出席下午的黨團協商，藍委則說，陳冠廷似乎有詢問能否以個別立委身分出席，推測王安祥是以個別身分出席；另又傳出有個別藍委也將出席，不過藍營幕僚則說，應該沒有如此白目的藍委。