我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡昌憲（左）與周曉涵（右）在《婚內失戀》演結婚15年的夫妻。（圖／艾彼新創提供）

▲張凌赫因《逐玉》成為華人區無數女性心目中的男神。（圖／翻攝自微博@張凌赫工作室）

▲何如芸（右）感嘆在《婚內失戀》中與柯叔元（左）的婚姻比自己真正的人生好多了，表示排戲淚崩並非觸景傷情，而是入戲。（圖／艾彼新創提供）

《婚內失戀》最終回演出找來何如芸、蔡昌憲、周曉涵等新卡司加入，蔡昌憲結婚8年展現強大求生欲，會幫太太開水瓶、剝蝦，兩人最近一起看超熱夯劇《逐玉》，他還被老婆稱讚是「短腿張凌赫」，聽得同樣參與《婚內失戀》的李玉璽忍不住說道：「你一定會被攻擊。」戲稱只有性別像。而何如芸每次排練到結婚誓詞的那一幕都會淚崩，莫非還沒忘掉離婚傷痛？她坦言：「完全不一樣，是角色的關係。」更打趣說道：「早就忘記我結過婚了！」近日《逐玉》紅遍華人區，扮演武安侯的張凌赫，帥氣模樣成了萬千女性的新寵，一堆人邊看邊嫌棄身旁的老公，但蔡昌憲卻開心老婆封他「短腿張凌赫」，表示家裡女性有個群組，姊姊、堂姊、老婆等都在裡面，直呼：「我有被老婆護著。」另外一邊何如芸卻是詮釋結婚多年、和丈夫很常不溝通的女性演到淚崩，可是拿來對比自身真實的結婚經驗，她反而還覺得角色碰到的處境好多了：「她和老公到最後還是有愛的。」每一個人的婚姻狀況都不同，但《婚內失戀》呈現出的情形，在不少夫妻身上都能印證。蔡昌憲與周曉涵在裡面飾演結婚15年的夫妻，首度攜手就要有熟識已久的默契，周曉涵自稱「善變」，也大讚蔡昌憲扛得住，因為自己很用不一樣的詮釋方式，隨便出招他都能勇敢接招。問她蔡昌憲有沒有「短腿張凌赫」的感覺？她也很給面子，語氣肯定：「當然有。」蔡昌憲笑言：「現在大家都認識他，很帥，能力又好，雖然被稱是『短腿』版，還是很加分。」何如芸演出《婚內失戀》，則從角色體會到華人女性很常碰到的困境，就是要為了成全家庭，放棄自己的工作，很多人也都會選擇為家人而犧牲，後來卻又被嫌沒有工作就沒有產值，被老公覺得像米蟲。她在劇裡演的是小說家，個性很浪漫，可是和結婚30年的老公柯叔元很久沒有好好溝通，坦言：「跟我比，她好太多了，他們夫妻之間還有愛，只是溝通有問題。」最後雖然是開放式結局，她自己認為劇中人「失戀」不會成立，看好他們的未來。話題回到她自身的婚姻，她坦言：「連30年都撐不到。」而她排戲演到婚姻誓詞的那一段就淚崩，是否婚姻觸礁的眼淚還沒流乾，她回答：「沒有啦，不是觸景傷情。我早就忘記我結過婚了，我只是有兩個小孩。」顯然戲劇中的情境雖然和自身的真實狀況差很多，遇到一些共通的元素，還是會觸動她內心的感受。