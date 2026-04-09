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加油不堅持中油直營了！一票人也愛上這家：開起來超順

▲根據浮動公式計算，下週一（1）開始，汽油將會調降。（示意圖／NOWNEWS資料圖片）

在留言區中甚至有車主變心，表示已經改選擇「台塑加油站」，更提到嘗試過一次後發現流暢度有大幅提升

中油直營油比較好？官方出面闢謠：根本沒差

中油官方則曾公開澄清，供售給直營店或加盟站的油品規格與品質「絕對完全一致」。中油強調，為了確保消費者權益，內部研究及管理部門均定期或不定期前往抽測油品，並輔導定期清洗油槽

▲中油官方則曾公開澄清，供售給直營店或加盟站的油品規格與品質「絕對完全一致」。中油強調，為了確保消費者權益，內部研究及管理部門均定期或不定期前往抽測油品，並輔導定期清洗油槽。（圖/經濟部提供）

中油、台塑石油差在哪？專家實測結果公布

但兩者最大差異在於煉製製程，其中台塑多是裂解油、中油則是重組油。

中油加油花費710元，平均油耗換算17.16公里；台塑95+加油花費668元，平均油耗換算則是18.17公里。雖然看似差距小，但如果每年跑2萬公里，只加台塑95+與只加中油95，兩者需花費的油錢差距達2100元，

▲近年台塑石化不斷研發汽油配方，推出95+無鉛汽油，其是一種高辛烷值汽油，辛烷值超越國家標準達96，平均油耗表現佳。（圖／NOWNEWS資料照）

中油、台塑誰省油？車齡與路況才是關鍵

前陣子受到美國、伊朗戰爭影響，國際原油價格不斷飆升，台灣中油也一度調漲油價，讓如何省油、省錢成為小資族的熱門問題。，強調車開起來超順，汽車達人Andy老爹也曾進行實測，若以長時間來看確實有省下一些錢。有女網友近日在Threads發文提到，表示自己只要開車加油，堅持去中油直營店，好奇詢問其他民眾「有人跟我一樣？」貼文引發熱烈討論，一派網友持贊同意見，「車開20多年了只加中油直營，破70萬公里頭好壯壯」；另一派則提不同看法，認為「明明官方都已經說根本沒差，到底是在堅持什麼」。不只如此，，「以前我也是中油鐵粉，非中油直營不加，直到朋友極力推薦嘗試台塑95+，用過一次開起來超順」、「以前也是非中油直營不加，但現在多台塑可選就方便很多，偶爾也加福茂」。過去民間經常流傳「中油直營與加盟品質有別」，，各加盟站亦皆全力配合，民眾至台灣中油連鎖體系加油站加油可安心無虞，請消費者切勿再聽信外界謠傳。中油與台塑皆能提供符合國家標準的汽車燃料，「重組油」屬高辛烷值汽油，抗暴震性比較好，但因含較多的芳香烴結構，因此不易完全燃燒且易產生毒性排放物質苯；「裂解油」則屬烷烴類化合物，擁有易燃燒優點，雖然含有部份的烯烴，但加入清淨添加劑可完全克服噴油嘴及入料閥的積污。近年台塑石化不斷研發汽油配方，推出95+無鉛汽油，其是一種高辛烷值汽油，辛烷值高於95、接近96，平均油耗表現佳，極具競爭力，引擎積碳度與排氣清淨度皆較市售95佳，主打「穩、省、勁、淨」特色。過去汽車達人Andy老爹實測，出動兩台Toyota RAV4，分別加入中油95與台塑95+，進行400公里油耗測試。在NA引擎、行車模式狀態一樣的狀態下，但強調結果數據僅供參考。雖然中油、台塑油耗量有些許差異，但根據美國環保署公布資料，符合國家標準而配方不同的油料，油耗量差異其實只小於3％。能源署亦解釋過，車用汽油熱值都是每公秉7800（千千卡），跟辛烷值、含鉛量等數值沒有直接關係，車種、車齡的不同才會讓油耗量有差異。代表兩家油品品質其實差不多，差別關鍵在於路途情況與車齡等問題，才會出現部分網友實測油耗差異大的狀況。