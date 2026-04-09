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▲許允樂（右）嫁李玉璽（左）到現在還沒有正式度蜜月，李玉璽認為他們兩個都不是很擅長旅遊。（圖／許允樂的老兵魂FB）

▲李玉再度演出《婚內失戀》，戲外卻已從單身變成人夫。（圖／記者蘇詠智攝）

李玉璽繼前年主演舞台劇《婚內失戀》後，即將於本月11日起再度回歸參與該劇的封箱演出，記者會上被同劇前輩柯叔元一句：「跟上一次演出比起來，這次他換了老婆。」聽得他馬上反駁：「我是上一次沒老婆，現在有了。」後來才發現柯叔元指的是他戲裡老婆從林映唯變成項婕如，直呼：「差點嚇死。」近日他的另一半許允樂過39歲生日，他送上機票，想要訓練彼此對於旅行能更加上手，也被提醒度蜜月一定要很高調，免得以後被抱怨沒去蜜月。《婚內失戀》描述一對夫妻從結婚5年、15年、30年等不同階段的變化，柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如，就分飾這3個不同的階段。雖然戲裡的主角婚姻發生無法溝通的問題，李玉璽上一次演出時許允樂也有當特別來賓，彼此還聊過關於結婚的價值觀等，演完這齣戲就結婚了。他認為彼此在旅遊這件事都不擅長，一下子有空都不知道要去哪兒玩、玩什麼，要多練習才會送機票，許允樂還沒在機票上填寫目的地。過去這十多年，李玉璽自己也是為了工作才跑去國外一些地方，很少有自己想去哪就去哪，希望能跟許允樂一起多旅行、看看世界，送她機票就有往前邁進的感覺。提到他們至今還沒有蜜月旅行，身為過來人的蔡昌憲提醒：「去遠一點的地方比較像度蜜月。」以自己和妻子到歐洲為例，李玉璽一聽就抓到重點：「你們機票有打折，比較便宜。」原來蔡昌憲的另一半是空服員。何如芸也提醒：「去度蜜月一定要講得很清楚，不然以後就會被她抱怨，都沒有去蜜月旅行。」前輩們諄諄教誨，李玉璽記在心裡。比較前後兩位戲裡的老婆，他認為和項婕如多年前合作過《神之鄉》，彼此雖然變得不一樣，卻有點習慣又有點不習慣，再次攜手還是蠻有意思。不過項婕如如果不笑的話，看起來會比較不開心，倒不一定比較兇。還沒走進婚姻的項婕如，認為要找老公或是男友，一定要找可以跟她溝通的。近來中國古裝偶像劇《逐玉》成為熱門話題，不少女性看到男主角張凌赫的帥氣模樣，會感嘆為何自己身旁的老公不能像他一樣，問李玉璽是否也碰上這種情況？他笑答：「我和太太最近是一起追『航海王』啦。」那有沒有被拿來跟新田真劍佑扮演的索隆相比？他表示：「我沒有那麼壯。」近期他也為了新節目《開火開伙》離家出外景，被問到裡面的「總幹事」楊銘威傳出和方志友婚變，情緒看起來如何？他回答：「很好啊，沒事。」