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今日辯結庭上，死者父親親自出庭，並有妹妹及3名友人到場旁聽。他在庭後受訪時表示，一個21歲的孩子，從小栽培長大，卻因他人酒駕喪命，「只判10年真的太輕」。因此二審特別主張應適用《刑法》第185條妨害公眾往來罪，要求法院重新評價行為本質與危險程度。
陳父指出，依一審證據顯示，吳男長期無照駕駛，累積逾10萬元罰單未繳，案發當天更有連續闖紅燈、超速等行為，顯見並非單純酒後失控，而是長期漠視交通規範的「慣性違規」。他痛批，吳男如同「殺人機器」在道路上行駛，直到釀成死亡事故才停止，行為屬故意犯與累犯性質。
針對量刑部分，陳父進一步請求，酒駕致死罪應從9年提高至12年，肇事逃逸致死罪由5年提高至10年，並另行加計妨害公眾往來罪，盼能達到更高刑責，以回應社會對於重大交通犯罪的期待。不過，吳男的公設辯護人則表示，妨害公眾往來罪在起訴與一審審理時均未被認定成立，國民法官亦未採納該罪名，認為原審判決已屬妥適，不應重複評價同一行為。
此外，由於吳男羈押期限即將屆滿，合議庭庭末也一併開庭審理延押事宜，檢察官認為仍有羈押必要，家屬與辯方則表示無意見，相關裁定將另行處理。本案審理至此進入最後階段，是否加重刑責、甚至突破現行酒駕致死案件量刑框架，備受關注，也可能對未來類似案件的司法判斷產生指標性影響。