去（2025）年3月，一名就讀高雄醫學大學、年僅21歲的陳姓男大生，因實習而北上台中生活，卻在凌晨外送途中行經西屯區黎明路與凱旋路口時，遭吳叡旻酒駕闖紅燈高速撞擊，當場重傷、全身18處骨折不治身亡。全案一審由台中地方法院依酒駕致死罪判刑9年、肇事逃逸致死罪判刑5年，合併應執行10年徒刑。案件上訴二審後今（9日）辯論終結，吳男雖坦承犯行，仍主張量刑過重請求輕判；死者父親則痛批刑度過輕，強調吳男長期違規、行為模式惡劣，主張本案「不只是酒駕致死」，請求納入《刑法》妨害公眾往來罪並從重量刑，甚至判處無期徒刑，全案將於4月28日宣判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
案件進入二審後，雙方立場明顯對立。吳男方面主張，已於一審坦承犯行，認為量刑過重，請求法院酌情減刑；但被害家屬則強烈反彈，認為10年刑度無法反映行為惡性與社會危害性。

今日辯結庭上，死者父親親自出庭，並有妹妹及3名友人到場旁聽。他在庭後受訪時表示，一個21歲的孩子，從小栽培長大，卻因他人酒駕喪命，「只判10年真的太輕」。因此二審特別主張應適用《刑法》第185條妨害公眾往來罪，要求法院重新評價行為本質與危險程度。

陳父指出，依一審證據顯示，吳男長期無照駕駛，累積逾10萬元罰單未繳，案發當天更有連續闖紅燈、超速等行為，顯見並非單純酒後失控，而是長期漠視交通規範的「慣性違規」。他痛批，吳男如同「殺人機器」在道路上行駛，直到釀成死亡事故才停止，行為屬故意犯與累犯性質。

針對量刑部分，陳父進一步請求，酒駕致死罪應從9年提高至12年，肇事逃逸致死罪由5年提高至10年，並另行加計妨害公眾往來罪，盼能達到更高刑責，以回應社會對於重大交通犯罪的期待。不過，吳男的公設辯護人則表示，妨害公眾往來罪在起訴與一審審理時均未被認定成立，國民法官亦未採納該罪名，認為原審判決已屬妥適，不應重複評價同一行為。

此外，由於吳男羈押期限即將屆滿，合議庭庭末也一併開庭審理延押事宜，檢察官認為仍有羈押必要，家屬與辯方則表示無意見，相關裁定將另行處理。本案審理至此進入最後階段，是否加重刑責、甚至突破現行酒駕致死案件量刑框架，備受關注，也可能對未來類似案件的司法判斷產生指標性影響。

相關新聞

台中七期豪宅墜樓！22歲女19樓重摔中庭　身體扭曲變形當場死亡

比GTA還誇張！機車騎士逆向騎上國道　跳上貨車掛窗爆氣狂揍司機

皇池又出事！碩士高材生毛巾藏iPhone　偷拍6裸男賠錢換緩刑

塑膠袋價格狂飆五成！調查局連假加班千人出動　全面盤查供應鏈

林梵墨編輯記者

畢業於高雄醫學大學，歷任杏輝藥廠與生技公司研發與檢驗部門，專注於藥物開發與藥理機轉研究，具備細胞分子生物學、動物實驗、藥物研發及天然植萃產品開發經驗。曾任《科技島》新聞編輯，負責光電、半導體、生命科學...