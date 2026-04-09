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清明連假期間，全台水庫均受到春雨挹注，最缺水的新竹寶山、寶二水庫從先前的蓄水率2成一路回升至4成以上，確保台灣科技重鎮竹科供水無虞。但經濟部旱災應變小組會開會決議，新竹維持「減壓供水」黃燈，縮短自來水夜間減壓時段由原22時至隔日5時縮短為23時至隔日4時，縮短2小時，台中則維持「水情提醒」綠燈，並未因為雨量挹注改變水情燈號。經濟部也提到，本次鋒面降雨主要集中於中部以北地區，統計4月2日至4月8日上午7時，供應新竹、苗栗及臺中用水之主要水庫集水區累計降雨約170至380毫米，預估為全臺水庫帶來約1.9億噸水量挹注，如寶山、寶二水庫蓄水率從2成一路提升至55.4%、43.0%。但考量後續梅雨仍有不確定性，且因應後續農業用水需求，經跨部會4月8日召開會議審慎評估後，新竹維持減壓供水黃燈，但縮短自來水夜間減壓時段由原22時至隔日5時縮短為23時至隔日4時，縮短2小時，臺中則維持水情提醒綠燈，其餘地區水情正常。經濟部最後強調，目前已進入枯水期末段，雖有春雨挹注，但後續梅雨仍具變數，為穩健全臺供水，將持續落實各項防旱作為，全力達成6月底前民生用水不進入分區供水、產業生產穩定不受影響之供水目標，並讓農業一期作得以順利收成，也呼籲社會各界共同珍惜水資源，攜手安度枯水期。