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小S復工首度露面 找回自信狀態超好

▲小S復工後首度出席代言活動，她身穿全白洋裝，小露香肩、美腿，無論身材、肌膚狀態極佳。（圖／記者吳翊緁攝影）

小S擔心狀態不好 回歸喊話：妳是很棒的人

小S（徐熙娣）在大S離世後宣布停工療傷，時隔1年正式復工，日前回歸節目《小姐不熙娣》，今（9）日她出席保養品牌新品記者會，一現身就展現女王般的氣場，回歸後狀態更升級！小S在台上吐露心情說：「我今天心情非常好，我整個人在發亮。」更向自我喊話：「徐熙娣 you can do it.你是很棒的人。」小S復工後首度出席代言活動，她身穿全白洋裝，小露香肩、美腿，無論身材、肌膚狀態極佳，並喊著經典台詞說：「我是IPSS，International Professional Super Star（國際專業超級巨星）。」展現過往的氣勢。小S在台上吐露心情說：「我今天心情非常好，我整個人在發亮，你們看得見我嗎？是不是看不見？」透露今天自信心爆紅、很enjoy。另外，小S久違與媒體朋友見面，她對著各個鏡頭比愛心、擺拍。不過展現自信的背後，她坦言兩個月前每天都很緊張，擔心自己狀態不夠好，小S提到自己先找回健康、生活，酒少喝把身體調整回來，體態好了也就更有信心，此外上台前她也向自己喊話「徐熙娣 you can do it.妳是很棒的人 」到大家還是會替她掌聲歡呼，讓她直呼「真的很感謝大家」。