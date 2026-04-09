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▲ONE OK ROCK原定5月2、3日在香港舉辦演唱會，然而今（9）日主辦單位突然發文宣布取消。（圖／IG＠livenationhk）

日本搖滾天團ONE OK ROCK正在進行的世界巡迴《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026》驚傳變數！繼上月閃電取消上海場後，主辦單位在今（9）日再度宣布，原定於5月2日、3日舉辦的香港站演出也確定取消。主辦單位坦言原因為「不可抗力因素且超出控制範圍」，讓廣大樂迷心碎不已。主辦單位Live Nation HK今日發布緊急公告，指出原定在香港舉行的兩場演唱會，因藝人與主辦方均無法預見的不可抗力因素，儘管已多方協調，相關問題仍「超出了可控制範圍」，導致演出無法如期舉行。對此突發狀況深表遺憾，並承諾經由Cityline、Trip.com、大麥等平台購票的觀眾可獲得全額退款。事實上，這並非此計畫首次觸礁。早在上月6日，官方就已宣布取消原定5月9日的上海場，當時同樣僅以「不可抗力因素」含糊帶過。外界普遍推測，近期日本藝人頻繁取消中港澳演出，與兩國政治氛圍轉趨緊張密切相關。自日本首相高市早苗去年11月提出「台灣有事」論點後，引發中方強烈不滿。類似案例層出不窮，包括濱崎步去年上海場臨時喊卡、大槻真希演出中途遭斷電，以及倖田來未香港演唱會也無預警取消。相較於中、港場次的坎坷，ONE OK ROCK的台灣歌迷顯然幸運許多。目前本月25、26日在台北大巨蛋的演出並未受到影響，將如期舉行。而這場演出對ONE OK ROCK而言更是意義非凡，他們將成為史上第一組登上台北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人。兩場門票在開賣後瞬間秒殺，見證了他們在台灣的超高人氣。