從2022年底台灣歷經雞蛋荒之後，各大超商的茶葉蛋售價都已經超過10元，物價一去不復返。頂多大量購買能享有優惠，其中，目前市面連鎖業者茶葉蛋最低價的就屬美廉社，一次預購50顆「平均一顆6元」，但就有民眾目睹店員竟拿著「22元紅殼動福蛋」下鍋煮，引出內行人解釋原因，也被大讚佛心！
成本比售價高3倍！美廉社茶葉蛋藏驚喜
近期有民眾在社群Threads上分享，自己很愛吃茶葉蛋，因此都會購買美廉社APP上的50顆299元的茶葉蛋，想吃的時候就到店裡取用，平均下來一顆只要6塊就能吃到。
不過，近期到店裡要夾蛋時，他卻目睹店員正拿著好幾盒「紅殼動福蛋」要下鍋煮成茶葉蛋，但這種雞蛋一盒10顆就要價218元，平均一顆就快要22塊，但自己卻只要用6塊就能買到煮好的紅殼茶葉蛋，也讓他驚呼「美廉社不要太佛心」。
當下原PO也夾了一般的白蛋與紅蛋，烹煮成茶葉蛋之後，兩種蛋的味道幾乎沒有差異，但白殼蛋體積上要比紅殼蛋大一點，因此他還是偏愛夾取白蛋。
貼文曝光後，也引發大批網友熱議，更有內行人解釋原因，「正常一般還是用白蛋，但有些有機蛋效期快到也會下鍋用掉」、「其實有時候就只是那個蛋要趕快用掉，或是便宜的蛋沒有了但還是要煮」、「這樣的方式很好，不會浪費食物，客人也能吃看看更好的蛋」。
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近期有民眾在社群Threads上分享，自己很愛吃茶葉蛋，因此都會購買美廉社APP上的50顆299元的茶葉蛋，想吃的時候就到店裡取用，平均下來一顆只要6塊就能吃到。
不過，近期到店裡要夾蛋時，他卻目睹店員正拿著好幾盒「紅殼動福蛋」要下鍋煮成茶葉蛋，但這種雞蛋一盒10顆就要價218元，平均一顆就快要22塊，但自己卻只要用6塊就能買到煮好的紅殼茶葉蛋，也讓他驚呼「美廉社不要太佛心」。
貼文曝光後，也引發大批網友熱議，更有內行人解釋原因，「正常一般還是用白蛋，但有些有機蛋效期快到也會下鍋用掉」、「其實有時候就只是那個蛋要趕快用掉，或是便宜的蛋沒有了但還是要煮」、「這樣的方式很好，不會浪費食物，客人也能吃看看更好的蛋」。