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▲LINE聊天室猛跳藍色超連結有解！更新到最新LINE版本，就能減少一大半。左圖為LINE 26.4版本，右圖為26.5版本，可以發現少了一大半超連結。（圖／手機截圖）

藍字滿天飛惹怒用戶

實測：更新LINE 26.5有解

記者今（9）日更新到LINE 26.5版本，在最新版本，「今、午餐」都不會出現超連結，就連「今天、明天」也都取消超連結的自動辨識，只有很明確的日期才有出現藍字

▲「LINE行事曆」讓用戶可透過聊天室日期超連結或長按訊息快速建立行程，但頻繁出現的超連結，大幅影響使用體驗。（圖／官方提供）

LINE日前在聊天室推出「行事曆」新功能，不料卻惡評連連，系統會辨識與日期相關的文字後自動變成藍色超連結，導致畫面凌亂又容易誤觸。如果覺得超煩的話，將LINE更新到最新版應該可以稍稍解套，LINE行事曆提供「快速建立行程」、「跨群組管理行程」以及「設定自動提醒通知」。與既有「活動」功能不同的是，新功能可整合不同聊天室建立的所有行程，並透過認證官方帳號發送提醒，讓用戶統一掌握聚餐、會議或約會安排。官方也預告，預計2026年7月還會推出「LINE行事曆」獨立應用程式，擴充更多進階功能，並與LINE內建行事曆同步。只是這項功能從推出以來，網友抱怨聲浪始終沒停。許多用戶指出，聊天室中只要出現「今天」、「明天」，就被自動標記成藍色底線連結，不僅影響閱讀，也讓原本單純的對話畫面變得相當雜亂。近期又更誇張，連單一個「今」字、「早餐、午餐」也會辨識成可以加入行事曆的超連結。有不少網友發文怒轟，直言「煩死了」、「藍字底線讓人很躁」、「亂畫重點，看了超阿雜」，甚至有人質疑LINE判讀邏輯不明，明明只是日常聊天，卻被系統硬套成行程資訊。還有用戶抱怨，連輸入零碎時間語句或生活片段，也可能被誤判成可建立行程的內容，讓聊天體驗大打折扣。有網友就直言：「拜託LINE行行好，關掉行事曆標記功能！」也有人痛批：「LINE變藍字的邏輯到底是什麼？」有網友建議可以關閉「聊天背景特效」，但實際使用和開啟沒有太大的差別，比較有感的應該會是更新到最新版本，不確定是否官方聽到一遍罵聲，所以有默默的進行優化，。雖然截至目前為止仍未見可單獨關閉該功能的設定選項，但更新到最新版本後至少能減少一大片超連結的聊天室。