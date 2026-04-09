我是廣告 請繼續往下閱讀

台商盼堅持九二共識 兩岸才能互利共贏

鄭麗文承諾當台商後盾 喊話2028要重返執政

國民黨主席鄭麗文在上海的最後一站是與台商互動，今（9）日中午特別赴東郊賓館和台灣同胞投資企業聯誼會進行午宴，現場席開近30桌，來了近300名台商共相盛舉。全國台企聯會長李政宏表示，鄭麗文當選主席後，不懼雜音、不搖擺、不退縮「堅持九二共識、反對台獨」，這樣的擔當深受廣大台商支持，因為兩岸好，台灣企業才會好。對此，鄭麗文也表示，「大家委屈了。但是這個委屈，國民黨相信在 2028 年重返執政的時候，就可以全部結束，迎來一個全新的時代」。面對鄭麗文率團訪中，李政宏認為，台海局勢緊張、兵凶戰危，若兩岸能透過交流合作、增進福祉是每個人的真誠願望。中國一系列的「惠台、為企」支持台商，讓他們感受到「兩岸是割捨不斷的命運共同體，祖國大陸好，兩岸關係好，台胞台企才會好。」因此，李政宏不忘喊話鄭麗文，一定要堅定不移的支持「九二共識」的共同政治基礎，本著兩岸一家親的理念，就能共創和平。兩岸要多往來，不要設障礙，經濟上要多深化合作，才能實現互利共贏。針對台商的請求，鄭麗文說，相信 2028 年國民黨重返執政的時，就能讓大家的委屈全部結束。國民黨一定主張兩岸敵對狀態要結束，必須用善意來代替對抗，用對話來取代衝突，並充分反映談商們面臨的挑戰及需要解決的困難，永遠當台商最堅實的後盾。