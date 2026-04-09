海委會主委管碧玲在臉書公開海軍監控周邊海域的「海面態勢圖」，被國民黨質疑洩漏機密。對此，國防部長顧立雄今（9）日受訪時表示，這是一個「示意圖」，沒有確切的船艦的位置，且已經去機敏化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對管碧玲公開海軍監控周邊海域的「海面態勢圖」，顧立雄下午在立院受訪時說，海委會對此已發布新聞稿說明，基本上就是一個示意圖，並沒有確切的船艦的位置，包括方位、經緯度、時間，「這樣子的一個示意圖，如同海巡署所講的，是去機敏化後，把它套疊在公開的地圖上，屬於示意圖的性質」。

顧立雄提到，國防部過去在針對性軍演時，也會用示意圖方式顯現，國防部會持續就海上安全持續與海巡署密切合作。

媒體追問，國民黨未來是否會比照辦理？顧立雄說，他們也許在一些特別的時間，比如說像針對性軍演，會有類似去機敏化的示意圖。

另外，針對中國國民黨主席鄭麗文近日率團訪問，中共當局今宣布，將在黃海北部進行實彈射擊。顧立雄則說，這次是遼寧海事局發布的，國防部都有掌握。

相關新聞

批鄭麗文「和平種子」被打臉　民進黨諷：別把實彈演習當迎賓禮炮

力推「客家六箭」　賴清德：讓客家文化代代相傳邁向國際

藍委不出席軍購協商？綠委酸躺平拖延軍購：等習近平點頭

軍購條例下午協商　民進黨喊拭目以待：藍白會出席支持嗎？

陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...