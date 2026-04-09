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南投縣議員、前南投縣黨部主委簡千翔今天以「黨內運作模式已走鐘」等理由宣布退出台灣民眾黨，外界熱議在創黨主席柯文哲一審被重判後，可能掀起一波退黨潮。前台中市新聞局長吳皇昇對此頗有感觸，日前他在黨內初選意外落敗，許多支持者為他不平，但他認為真正的信念，從來不是順風順水時的錦上添花，而是在遭遇逆境時的不離不棄，即使別人選擇離開，他仍堅定留下。吳皇昇說，今（9）日得知南投縣議員簡千翔宣布退出民眾黨，在團隊面臨挑戰的此刻，心裡有很多感觸。前陣子他在北屯區的黨內初選中，因為諸多複雜因素落敗，許多鄉親與支持者為他抱屈、不平，但是「在那些低潮與充滿考驗的時刻，我從未動搖，更沒有想過轉身離開」。目前已經提出民調複查的吳皇昇說，他相信真正的信念，從來不是順風順水時的錦上添花，而是在遭遇逆境與委屈時，依然能挺直腰桿、不離不棄。「別人選擇離開，而我選擇堅定留下」，留下，是對這片土地的承諾，更是為了不辜負每一雙曾緊握過的手。他強調一時的挫折不會澆熄熱情，未來的路即使充滿挑戰，也會帶著這份信念踏實走下去。