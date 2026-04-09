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▲「作 天麩羅・割烹」，由米其林二星主廚稗田良平監製，融合天麩羅與割烹兩大日本料理核心技法。（圖／豊漁餐飲集團提供）

融合兩大主軸：割烹鋪陳旬味節奏＋江戶前天麩羅

豊漁餐飲還有「和庵 精肉舖」 主打和牛零售

▲和庵精肉舖於開幕期間推出「六宮格A5和牛禮盒」（圖／豊漁餐飲提供）

日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」也進駐漢神洲際

▲「うなぎ四代目菊川」來自日本名古屋，起源於1932年，至今超過90年的歷史，店內皆採活鰻「現殺、現串、現烤」。（圖／うなぎ四代目菊川提供）

豊漁餐飲集團宣布，旗下除了有知名的「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」等，如今又創立最新品牌「作 天麩羅・割烹」，由米其林二星主廚稗田良平監製，融合天麩羅與割烹兩大日本料理核心技法，為全台首度推出的雙主軸日料品牌，正式進駐台中漢神洲際購物廣場，套餐價位2200元+10%，即日起接受預約。稗田主廚提到：「『作（Saku）』這個名字，來自炸物入口時那一瞬間的聲音——サクサク（sakusaku）。是一種酥脆、輕盈的口感，也是天麩羅最理想的狀態。同時，『作』也代表創作，象徵料理是一個持續創造與累積的過程。」豊漁集團營運長黃永凱表示：「雖然在日本，天麩羅專門店與割烹料理是相對分開的兩種文化。 但我們想帶給客人的不只是單一料理形式，而是兼容二者的用餐體驗。」餐廳內將有16席ㄇ字型板前座位，空間設計以減法為核心，透過素材、光線與質感的純粹運用，呈現料理所追求的精準與細節。料理則以割烹鋪陳旬味節奏，呈現四季食材變化，再結合江戶前天麩羅對油溫與麵衣的精準掌控，凸顯食材本味，從前菜至主菜層層推進。豊漁餐飲集團此次進駐漢神洲際購物中心的，還有同樣是全新品牌的「和庵 精肉舖」，為豊漁首度跨足零售市場，品牌導入日本職人分切技術，提供13種和牛部位，最少量100克起即可彈性選購，若欲即時品嚐，現場亦提供鐵板料理服務。從選肉、分切到精準烹調，完整呈現各部位的獨特風味。搭配集團獨家代理的 30 款日本清酒與葡萄酒。和庵精肉舖於開幕期間推出「六宮格A5和牛禮盒」，一盒盡現和牛的多重風味。原價2880元的頂級組合，開幕期間驚喜價只要 999 元，每日限量10 盒，售完為止。此外，還包含「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」在內，豊漁餐飲集團此次進駐台中漢神洲際購物中心共有4大品牌。4月10日至5月11日開幕期間，憑漢神洲際「豊漁」體系餐廳4品牌之消費單據，即可於和庵精肉舖享清酒、葡萄酒單瓶 7 折優惠。同樣進駐台中漢神洲際購物廣場的名店，還有日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」自2023年登台後，目前已有5家分店，宣告4月10日進駐漢神洲際購物廣場，新分店推出全新黑松露系列菜色「黑松露蒲燒一本定（1200元）」，且開幕首月消費滿千送百元折價券、入會再送鰻丼套餐半價券（原價960元）。2023年登台的四代目菊かわ，是日本名古屋的鰻魚飯名店，擁有超過90年歷史，日本社長菊川雄平表示，起初以經營鰻魚批發為主，之後轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內選用300克重的鰻魚，在火烤過程中，水分不會過度流失並保留適當的油脂。