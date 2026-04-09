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聯邦銀行宣布，明（10）日將攜手萬事達卡推出，全國首張無磁條信用卡「M 世界卡」，卡片權益橫跨海外與國內消費回饋，海外方面享實體與線上3%回饋無上限、國內旅遊交通享高達11%回饋，權益更包含國內保費支出享2擇1保費優惠，實現全球日常回饋、旅途加乘與卡片安全升級的三重完整體驗。聯邦銀行表示，全新卡片採用無磁條設計，為全台首張無磁條卡片，並依循最新感應技術規範進行整體配置升級，讓每一次刷卡與感應更俐落，也為用卡安全再加一道防護，而且這次升級完全不影響用卡體驗，持卡人無需改變既有刷卡與感應的使用習慣，即可輕鬆享受設計美觀與功能實用兼具的最佳效果。聯邦銀表示，這張無磁條信用卡「M世界卡」，延續世界之窗的卡面元素，以星形點陣與漸變淡入的M形透明鏤空設計，象徵陪伴持卡人探索廣大的星空宇宙，邁入人生嶄新里程碑；更以「看得見的卡面革新」同步升級用卡體驗，並聚焦旅遊與日常消費全方位關鍵場景，隨刷隨享有感回饋。在「國內交通」部分，主打高鐵、Uber等指定通路享6%回饋，更針對指定通路推出6大場景加碼回饋，最高回饋累積可高達11%場景包含航空、旅遊訂房、國內交通、AI 與串流媒體、行程購票平台、旅行社等，從旅遊事前規劃到遊玩過程等全時段皆能輕鬆賺優惠；「海外消費」則提供實體與線上消費 3%回饋無上限，含歐洲國家。同時，為慶祝新卡上市，聯邦銀行也祭出指定國家商戶如日本Apple pay充值Suica、韓國Olive Young與星巴克、泰國King Power免稅店等再提供最高12%加碼回饋。另外，為因應國人海外旅遊高度需求，提供機場貴賓室與機場接送等高端附加服務，同行旅客申辦附卡，也可同享全球機場貴賓室禮遇。