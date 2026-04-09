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國民黨主席鄭麗文率團訪中行程持續引發關注，昨（8）日一早前往南京中山陵謁陵時，現場除了有大批群眾高喊「祖國統一」之外，還有一名男子大吼：「下架民進黨！」立刻遭維安人員強行「鎖喉架離」，引發外界熱議。對此，流亡海外的中國民運人士王丹嘲諷：「中國人自己連選舉都沒有，卻教別人怎麽投票！」鄭麗文當天抵達中山陵時，現場聚集大批民眾高喊「歡迎黨主席」、「兩岸一家親」等口號，氣氛熱絡，她也面帶微笑向群眾揮手致意。然而，就在行程進行期間，一名男子突然情緒激動，嘶吼喊著：「鄭麗文主席，28年下架民進黨！」話音剛落，即遭多名維安與工作人員迅速包圍，並以鎖喉方式強行帶離現場，過程引發側目。事件曝光後，不少人質疑「下架民進黨」理應符合國共兩黨政治立場，為何卻被迅速壓制？有網友分析，因為「下架」與「選票」涉及政黨輪替與民主選舉概念，屬高度敏感詞彙；另有聲音指出，在中國社會環境下，關鍵不在於喊了什麼內容，而是沒有黨的允許，韭菜不能有自己的聲音，若之後跟進喊出「下架共產黨」，誰敢負責？王丹狠酸，看到民眾高喊，他都不禁笑了，更調侃稱「中國人自己連選舉都沒有，卻教別人怎麽投票！」只要不是中國的事，中國人都很有看法，也很敢表達。但更好笑的是，喊完這麽符合中共心意的話之後，立刻掐著脖子被帶走了，「看來，重點不在於喊了什麽，是連『喊』都不行」，一旦統一，國家就變成這樣，這就是鄭麗文對台灣的期待？